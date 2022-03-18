عربي
لافروف: أي شحنات تحتوي على أسلحة قادمة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا قانونيا لروسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-بوتين-يرشح-حاكمة-البنك-المركزي-الروسي-لولاية-جديدة-1060047485.html
الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة
الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة إلى مجلس الدوما (البرلمان) طلبا لترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، لولاية أخرى... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:54+0000
2022-03-18T07:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/57/1016045789_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_9b5048c756fd174d52a3e1d3d44c449f.jpg
وأصدرت الخدمة الصحفية في مجلس الدوما الروسي بيانا رسميا قالت فيه إن الرئيس بوتين وجه طلبا للنواب الأمة في المجلس بإعادة ترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايتها.وأضاف البيان: " رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وجه تعليمات إلى اللجنة المعنية بالسوق المالية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها بتقديم مسألة الترشيح إلى مجلس الدوما للنظر فيها بتاريخ 21 آذار/مارس.وأعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%.وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/57/1016045789_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_294078444536da0531760b2378a66894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة

07:54 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي
ألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة إلى مجلس الدوما (البرلمان) طلبا لترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، لولاية أخرى جديدة.
وأصدرت الخدمة الصحفية في مجلس الدوما الروسي بيانا رسميا قالت فيه إن الرئيس بوتين وجه طلبا للنواب الأمة في المجلس بإعادة ترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايتها.
وأضاف البيان: " رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وجه تعليمات إلى اللجنة المعنية بالسوق المالية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها بتقديم مسألة الترشيح إلى مجلس الدوما للنظر فيها بتاريخ 21 آذار/مارس.
وأعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيمقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف08:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала