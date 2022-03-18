https://arabic.sputniknews.com/20220318/الرئيس-بوتين-يرشح-حاكمة-البنك-المركزي-الروسي-لولاية-جديدة-1060047485.html
الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة
الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة إلى مجلس الدوما (البرلمان) طلبا لترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، لولاية أخرى... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:54+0000
2022-03-18T07:54+0000
2022-03-18T07:54+0000
روسيا
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وأصدرت الخدمة الصحفية في مجلس الدوما الروسي بيانا رسميا قالت فيه إن الرئيس بوتين وجه طلبا للنواب الأمة في المجلس بإعادة ترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايتها.وأضاف البيان: " رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وجه تعليمات إلى اللجنة المعنية بالسوق المالية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها بتقديم مسألة الترشيح إلى مجلس الدوما للنظر فيها بتاريخ 21 آذار/مارس.وأعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%.وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الرئيس بوتين يرشح حاكمة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة إلى مجلس الدوما (البرلمان) طلبا لترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، لولاية أخرى جديدة.
وأصدرت الخدمة الصحفية في مجلس الدوما الروسي بيانا رسميا قالت فيه إن الرئيس بوتين وجه طلبا للنواب الأمة في المجلس بإعادة ترشيح حاكمة المصرف المركزي الروسي الحالية، إلفيرا نابيبولينا، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولايتها.
وأضاف البيان: " رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وجه تعليمات إلى اللجنة المعنية بالسوق المالية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها بتقديم مسألة الترشيح إلى مجلس الدوما للنظر فيها بتاريخ 21 آذار/مارس.
وأعلن البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي ابتداء من 28 شباط/فبراير 2022 إلى 20% سنويًا".