https://arabic.sputniknews.com/20220318/السعودية-تمدد-تأشيرات-الأوكرانيين-الموجودين-على-أراضيها-دون-رسوم-أو-غرامات-1060045928.html
السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين على أراضيها دون رسوم أو غرامات
السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين على أراضيها دون رسوم أو غرامات
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:31+0000
2022-03-18T07:31+0000
2022-03-18T07:31+0000
السعودية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ووفقا لبيان الجوازات السعودية، فإن تمديد التأشيرات سيكون دون رسوم أو غرامات سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال.وأوضح البيان أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.وأشار إلى أن قرار التمديد جاء وفقا لاعتبارات إنسانية.وكانت روسيا قد أطلقت يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
السعودية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار أوكرانيا, روسيا
السعودية تمدد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين على أراضيها دون رسوم أو غرامات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة.
ووفقا لبيان الجوازات السعودية، فإن تمديد التأشيرات سيكون دون رسوم أو غرامات سواء كانوا سياحا أو رجال أعمال.
وأوضح البيان أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأشار إلى أن قرار التمديد جاء وفقا لاعتبارات إنسانية.
وكانت روسيا
قد أطلقت يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.