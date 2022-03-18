https://arabic.sputniknews.com/20220318/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-مواصلة-الاستيطان-غباء-1060046070.html

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مواصلة الاستيطان "غباء"

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مواصلة الاستيطان "غباء"

هاجم توماس نايدز، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أمس الخميس، استمرار عملية الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، واصفا ذلك بـ"الغباء". 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T07:35+0000

2022-03-18T07:35+0000

2022-03-18T07:35+0000

مستوطنة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

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ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء أمس الخميس، عن توماس نايدز أن مواصلة الاستيطان سينهي حل الدولتين، وهو صرح به خلال مشاركته في مؤتمر لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، مؤكدا أن عملية الاستيطان تثير الغضب"، وإنه يعمل من أجل منع الاستيطان في المنطقة المسماة "E1"، أو المسماه بـ"معاليه أدوميم".وأعرب السفير الأمريكي عن أسفه من عدم تمكنه من منع البناء بشكل عام، أو في مستوطنة ما، لكنه يوضح موقفه من الاستيطان"، مشيرا إلى أنه سبق وعارض أو حارب منع مشروع بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه أدوميم.وأكد توماس نايدز أن الاستيطان في هذه المنطقة سيحول دون إقامة دولة فلسطينية، أو سيصبح معه من المستحيل إقامة تلك الدولة، موضحا أن الاستيطان في هذه المنطقة بمثابة "كارثة"، وأن الحل الدائم بالنسبة لمدينة القدس المحتلة يجب أن يكون بالاتفاق والموافقة من قبل الطرفين.وعلى الرغم من ذلك، فإن القناة العبرية قد نقلت عن السفير الأمريكي في إسرائيل، مقولته أنه من الواضح أن القدس هي عاصمة إسرائيل.

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مستوطنة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي