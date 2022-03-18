https://arabic.sputniknews.com/20220318/السفير-الروسي-لدى-الهند-موسكو-مستعدة-لدراسة-طلبا-من-نيودلهي-لشراء-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-500-1060058314.html
السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 500"
السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 500"
أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، أن موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي، حال كان موجودا على أرض الواقع، لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأحدث في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:57+0000
2022-03-18T11:57+0000
2022-03-18T11:57+0000
رصد عسكري
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نيودلهي - سبوتنيك. كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الهند يمكن أن تتصدر قائمة الدول التي ترغب في شراء منظومات "إس 500"؛ وذلك بعد أن تتسلم القوات المسلحة الروسية الأعداد المطلوبة من هذا الطراز.وقال أليبوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، "ليس لدي علم بأي رد فعل من الجانب الهندي حول هذه المسألة. ولكن بوريسوف، قال هذا حقا".وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لشركة الصادرات العسكرية الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن توريد منظومة "إس 500" إلى الخارج، سيبدأ في السنوات القليلة المقبلة؛ ولم تصدر أية تصاريح بشأن ذلك، في الفترة الحالية.ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة "إس 500"، حوالي 600 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الأكثر-تطورا-ما-الذي-يميز-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-500-عن-إس-400-1054268391.html
https://arabic.sputniknews.com/20211120/روسيا-تصل-إلى-الفضاء-بمنظومتي-إس-500-وإس-550-1050758696.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 500"
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أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، أن موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي، حال كان موجودا على أرض الواقع، لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأحدث في روسيا "إس 500".
نيودلهي - سبوتنيك. كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الهند يمكن أن تتصدر قائمة الدول التي ترغب في شراء منظومات "إس 500"
؛ وذلك بعد أن تتسلم القوات المسلحة الروسية الأعداد المطلوبة من هذا الطراز.
وقال أليبوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، "ليس لدي علم بأي رد فعل من الجانب الهندي حول هذه المسألة. ولكن بوريسوف، قال هذا حقا".
17 ديسمبر 2021, 12:45 GMT
يمكنني أن أؤكد أنه "إذا أبدت الهند اهتماما بالحصول على منظومات "إس 500"، فنحن سنهتم، بأقصى قدر من العناية، بدارسة هذه الرغبة ومناقشتها. لكن في هذه المرحلة، على حد علمي، لا يدور حديث محدد حول ذلك".
وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لشركة الصادرات العسكرية الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن توريد منظومة "إس 500"
إلى الخارج، سيبدأ في السنوات القليلة المقبلة؛ ولم تصدر أية تصاريح بشأن ذلك، في الفترة الحالية.
20 نوفمبر 2021, 13:06 GMT
وتنتمي منظومة "إس 500 بروميثيوس"، إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي "أرض - جو"؛ وهي عبارة عن منظومة متكاملة بعيدة المدى، تتميز بالقدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات بعيدة.
ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة "إس 500"، حوالي 600 كيلومترا.