https://arabic.sputniknews.com/20220318/السفير-الروسي-لدى-الهند-موسكو-مستعدة-لدراسة-طلبا-من-نيودلهي-لشراء-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-500-1060058314.html

السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 500"

السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 500"

أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، أن موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي، حال كان موجودا على أرض الواقع، لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأحدث في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T11:57+0000

2022-03-18T11:57+0000

2022-03-18T11:57+0000

رصد عسكري

روسيا

العالم

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نيودلهي - سبوتنيك. كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الهند يمكن أن تتصدر قائمة الدول التي ترغب في شراء منظومات "إس 500"؛ وذلك بعد أن تتسلم القوات المسلحة الروسية الأعداد المطلوبة من هذا الطراز.وقال أليبوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، "ليس لدي علم بأي رد فعل من الجانب الهندي حول هذه المسألة. ولكن بوريسوف، قال هذا حقا".وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لشركة الصادرات العسكرية الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن توريد منظومة "إس 500" إلى الخارج، سيبدأ في السنوات القليلة المقبلة؛ ولم تصدر أية تصاريح بشأن ذلك، في الفترة الحالية.ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة "إس 500"، حوالي 600 كيلومترا.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/الأكثر-تطورا-ما-الذي-يميز-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-500-عن-إس-400-1054268391.html

https://arabic.sputniknews.com/20211120/روسيا-تصل-إلى-الفضاء-بمنظومتي-إس-500-وإس-550-1050758696.html

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رصد عسكري, روسيا, العالم