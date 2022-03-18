https://arabic.sputniknews.com/20220318/السيسي-يصدر-توجيها-بحق-مواطنة-التقاها-أثناء-مرور-موكبه-فيديو-1060080083.html
السيسي يصدر توجيها بحق مواطنة التقاها أثناء مرور موكبه... فيديو
السيسي يصدر توجيها بحق مواطنة التقاها أثناء مرور موكبه... فيديو
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، توجيها عاجلا بحق مواطنة التقاها أثناء مرور موكبه الرئاسي في منطقة مصر القديمة ومصر التاريخية، لتفقد عدد... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:06+0000
2022-03-18T21:06+0000
2022-03-18T21:06+0000
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وأمر السيسي بعلاج المواطنة ونقلها بسيارة إسعاف في الحال إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة المصرية، بعدما شكت له مع سوء حالتها الطبية.وكان رد الرئيس المصري على المواطنة: "والله العظيم كل حاجة سنفعلها لك، تحت أمرك"، ثم أصدر توجيهاته بأن يتم نقلها للمستشفى أمامه.وجاء لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالمواطنة على هامش لقائه عدد من المواطنين في منطقة مصر القديمة أثناء جولته، وحرص على تهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع إلى مطالبهم.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي يصدر توجيها بحق مواطنة التقاها أثناء مرور موكبه... فيديو
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، توجيها عاجلا بحق مواطنة التقاها أثناء مرور موكبه الرئاسي في منطقة مصر القديمة ومصر التاريخية، لتفقد عدد من المشروعات القومية هناك.
وأمر السيسي بعلاج المواطنة ونقلها بسيارة إسعاف في الحال إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة المصرية، بعدما شكت له مع سوء حالتها الطبية.
وكان رد الرئيس المصري على المواطنة: "والله العظيم كل حاجة سنفعلها لك، تحت أمرك"، ثم أصدر توجيهاته بأن يتم نقلها للمستشفى أمامه.
وجاء لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالمواطنة على هامش لقائه عدد من المواطنين في منطقة مصر القديمة أثناء جولته، وحرص على تهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع إلى مطالبهم.