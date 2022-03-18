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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الشركات-الأكثر-هيمنة-على-سوق-الهواتف-المحمولة-في-العالم-منذ-2020-1060070304.html
الشركات الأكثر هيمنة على سوق الهواتف المحمولة في العالم منذ 2020
الشركات الأكثر هيمنة على سوق الهواتف المحمولة في العالم منذ 2020
رسم بياني يوضح تطور سوق الهواتف المحمولة منذ 2020، مع ظهور جوالات ذكية غيّرت الحصص السوقية بفضل التطور التكنولوجي، حيث تبادلت أكثر من شركة الهيمنة على هذا... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:53+0000
2022-03-18T15:53+0000
انفوجرافيك
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في بعض الأوقات، تأثرت مبيعات الشركات إما بعوامل داخلية مثل الأداء المالي وجاذبية وجودة المنتجات، أو خارجية مثل تأثير العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي".
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انفوجرافيك, инфографика

الشركات الأكثر هيمنة على سوق الهواتف المحمولة في العالم منذ 2020

15:53 GMT 18.03.2022
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رسم بياني يوضح تطور سوق الهواتف المحمولة منذ 2020، مع ظهور جوالات ذكية غيّرت الحصص السوقية بفضل التطور التكنولوجي، حيث تبادلت أكثر من شركة الهيمنة على هذا السوق الكبير.
في بعض الأوقات، تأثرت مبيعات الشركات إما بعوامل داخلية مثل الأداء المالي وجاذبية وجودة المنتجات، أو خارجية مثل تأثير العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي".
الشركات الأكثر هيمنة على سوق الهواتف المحمولة في العالم منذ 2020 - سبوتنيك عربي
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