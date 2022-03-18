عربي
بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الصين-تشتري-200-ألف-طن-من-محصول-الذرة-الأمريكي-1060061039.html
الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي
الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي
اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:46+0000
2022-03-18T12:46+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103137/69/1031376940_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_0bc469e6ed763ae1e182555c78818529.jpg
وأطلعت وكالة "بومبيرج" على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.وتوضح "بومبيرج" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.ويقول رئيس الاستشارات الزراعية البرازيلية، أندريه بيسوا، أن البرازيل ثاني أكبر مصدرة للذرة في العالم، لكن لديها قدرة محدودة على زيادة صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تجارة البرازيل مع الصين بعض القواعد التي تحكم علاقات التصدير والاستيراد بين البلدين.تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/-أوكرانيا-تحظر-تصدير-بعض-السلع-الزراعية-منها-الأسمدة-1059808961.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103137/69/1031376940_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_ed05c08a30906c754f30f08bf1245541.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي

12:46 GMT 18.03.2022
© REUTERS / Lucas Jacksonالذرة الصفراء
الذرة الصفراء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Lucas Jackson
تابعنا عبرGoogle news
اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في أوكرانيا سلبًا على صادراتها.
وأطلعت وكالة "بومبيرج" على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.
وتوضح "بومبيرج" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.
ويقول رئيس الاستشارات الزراعية البرازيلية، أندريه بيسوا، أن البرازيل ثاني أكبر مصدرة للذرة في العالم، لكن لديها قدرة محدودة على زيادة صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تجارة البرازيل مع الصين بعض القواعد التي تحكم علاقات التصدير والاستيراد بين البلدين.
تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.
كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
أوكرانيا تحظر تصدير بعض السلع الزراعية منها الأسمدة
12 مارس, 15:12 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала