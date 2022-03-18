https://arabic.sputniknews.com/20220318/الصين-تشتري-200-ألف-طن-من-محصول-الذرة-الأمريكي-1060061039.html
الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي
الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي
اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:46+0000
2022-03-18T12:46+0000
2022-03-18T12:46+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وأطلعت وكالة "بومبيرج" على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.وتوضح "بومبيرج" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.ويقول رئيس الاستشارات الزراعية البرازيلية، أندريه بيسوا، أن البرازيل ثاني أكبر مصدرة للذرة في العالم، لكن لديها قدرة محدودة على زيادة صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تجارة البرازيل مع الصين بعض القواعد التي تحكم علاقات التصدير والاستيراد بين البلدين.تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/-أوكرانيا-تحظر-تصدير-بعض-السلع-الزراعية-منها-الأسمدة-1059808961.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الصين تشتري 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي
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اشترت الصين 200 ألف طن من محصول الذرة الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. حيث تخشى الصين أن تؤثر العملية العسكرية في أوكرانيا سلبًا على صادراتها.
وأطلعت وكالة "بومبيرج"
على بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي تبين أن الصين اشترت 200 ألف طن من الذرة الأمريكية الأسبوع الماضي. لتحتل الصين المركز الرابع.
وتوضح "بومبيرج" أن الولايات المتحدة هي البديل الرئيسي في توريد الذرة إلى الصين، بعدما كانت تركز على أوكرانيا.
ويقول رئيس الاستشارات الزراعية البرازيلية، أندريه بيسوا، أن البرازيل ثاني أكبر مصدرة للذرة في العالم، لكن لديها قدرة محدودة على زيادة صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تعرقل تجارة البرازيل مع الصين بعض القواعد التي تحكم علاقات التصدير والاستيراد بين البلدين.
تعد الذرة، أكثر صادرات أوكرانيا
من السلع في 2019، وتورد أوكرانيا نحو 9.64% من إمدادات العالم.