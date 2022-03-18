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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الصين-تطلق-مشروعا-يمكن-مستخدمي-الجوالات-من-مراقبة-الأرض-عبر-كاميرات-دقيقة-في-الفضاء-1060078141.html
الصين تطلق مشروعا يمكن مستخدمي الجوالات من مراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء
الصين تطلق مشروعا يمكن مستخدمي الجوالات من مراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء
تخطط الصين لإطلاق قمر صناعي، في يوليو/ تموز، لاختبار تقنية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الهواتف الذكية الوصول الفوري تقريبا إلى الكاميرات العالية الدقة في... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T19:50+0000
2022-03-18T19:50+0000
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الصين
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وقال وانغ مي، أستاذ هندسة الاستشعار عن بعد في جامعة ووهان وكبير مصممي برنامج القمر الصناعي "لوجيا-3 01"، إن هذه التقنية تعني إمكانية البث المباشر لأي منطقة أو حدث من المدار إلى جهاز محمول على الجانب الآخر من الكوكب مع تأخير لا يزيد على 10 دقائق.وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي نقلت التصريحات عن فريق العلماء المطور للتقنية، لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الخدمة في الوقت الحالي إلا في غرف الحرب لبعض أقوى الدول.لكن وانغ قال، اليوم الجمعة، إن البرنامج يهدف إلى إتاحة هذا الوصول لأي شخص مجانا، مضيفا: "سنفتح الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم". لا يشبه "لوجيا-3 01" أي قمر صناعي آخر سبق إطلاقه.هذا القمر الصناعي المصمم لمراقبة الأرض مزود بتلسكوب قوي يمكنه التقاط الصور أو مقاطع الفيديو بدقة 0.7 متر، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتحديد طراز السيارة من ارتفاع 500 كيلومتر (310 ميل).ولديه أيضا قدرة نقل بيانات عالية السرعة تنافس بعض أقمار الاتصالات، وفقا لفريق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء إنه سيكون قادرا على توفير خدمات تحديد المواقع، مثل خدمات "جي بي إس" و"بايدو"، بدقة عالية.يأمل الفريق أن يسمح هذا التصميم متعدد الأغراض له بأداء بعض الوظائف بوتيرة أسرع بكثير من الأقمار الصناعية الأخرى في شبكة الصين سريعة النمو.في ورقة بحثية نُشرت في المجلة الصينية العلمية يوم الأربعاء، قال لي ديرين، كبير العلماء في المشروع، إن الهدف النهائي هو تقليل التأخير إلى ثوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصين-تعمل-على-بناء-نظام-جديد-لكشف-الأرصاد-الجوية-الخفية-1059793254.html
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العالم, الصين, منوعات

الصين تطلق مشروعا يمكن مستخدمي الجوالات من مراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء

19:50 GMT 18.03.2022
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / JAXA
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تخطط الصين لإطلاق قمر صناعي، في يوليو/ تموز، لاختبار تقنية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الهواتف الذكية الوصول الفوري تقريبا إلى الكاميرات العالية الدقة في الفضاء.
وقال وانغ مي، أستاذ هندسة الاستشعار عن بعد في جامعة ووهان وكبير مصممي برنامج القمر الصناعي "لوجيا-3 01"، إن هذه التقنية تعني إمكانية البث المباشر لأي منطقة أو حدث من المدار إلى جهاز محمول على الجانب الآخر من الكوكب مع تأخير لا يزيد على 10 دقائق.
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي نقلت التصريحات عن فريق العلماء المطور للتقنية، لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الخدمة في الوقت الحالي إلا في غرف الحرب لبعض أقوى الدول.
لكن وانغ قال، اليوم الجمعة، إن البرنامج يهدف إلى إتاحة هذا الوصول لأي شخص مجانا، مضيفا: "سنفتح الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم". لا يشبه "لوجيا-3 01" أي قمر صناعي آخر سبق إطلاقه.
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هذا القمر الصناعي المصمم لمراقبة الأرض مزود بتلسكوب قوي يمكنه التقاط الصور أو مقاطع الفيديو بدقة 0.7 متر، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتحديد طراز السيارة من ارتفاع 500 كيلومتر (310 ميل).
ولديه أيضا قدرة نقل بيانات عالية السرعة تنافس بعض أقمار الاتصالات، وفقا لفريق المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء إنه سيكون قادرا على توفير خدمات تحديد المواقع، مثل خدمات "جي بي إس" و"بايدو"، بدقة عالية.
يأمل الفريق أن يسمح هذا التصميم متعدد الأغراض له بأداء بعض الوظائف بوتيرة أسرع بكثير من الأقمار الصناعية الأخرى في شبكة الصين سريعة النمو.
في ورقة بحثية نُشرت في المجلة الصينية العلمية يوم الأربعاء، قال لي ديرين، كبير العلماء في المشروع، إن الهدف النهائي هو تقليل التأخير إلى ثوان.
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