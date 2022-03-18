https://arabic.sputniknews.com/20220318/العراق-وزارة-البيئة-تقدم-مشاريع-لمعالجة-المخلفات-الحربية-التي-تتسبب-في-وقوع-ضحايا-1060050211.html
العراق... مشاريع لمعالجة المخلفات الحربية التي تتسبب في وقوع ضحايا
العراق... مشاريع لمعالجة المخلفات الحربية التي تتسبب في وقوع ضحايا
قدمت وزارة البيئة العراقية، اليوم الجمعة، مشاريع لمعالجة المخلفات الحربية مثل الألغام، التي تتسبب في وقوع ضحايا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:01+0000
2022-03-18T09:01+0000
2022-03-18T09:06+0000
العراق
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، "قدمت الوزارة مشاريع إلى وزارة التخطيط لمعالجة أكثر من 670 كيلومترا مربعا من المخلفات، وبانتظار الموافقة عليها والمصادقة على التمويل".من جانبه، قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة ظافر محمود خلف، إن "المساحة المتبقية من التلوث نحو 2700 كيلومتر مربع، لمختلف أنواع المخلفات الحربية من ألغام ومخلفات حربية عنقودية وعبوات ناسفة، من الشمال إلى الجنوب".وأضاف أن "العمل مستمر مع المنظمات الدولية بالإضافة إلى الجهد الوطني متمثلا بوزارتي الدفاع والداخلية من أجل تأمين مناطق البلاد كافة".وأوضح أنه "كان هناك حوالي 52 ضحية سقطت نتيجة المخلفات خلال العام الماضي".كما أشار إلى أن "وقوع ضحايا الألغام كان بسبب عدم الإلتزام بالإشارات التحذيرية وحملات التوعية التي تجريها الوزارة".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/استهداف-قاعدة-بلد-الجوية-العراقية-بـ-4-صواريخ-1060039002.html
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العراق, العالم العربي
العراق... مشاريع لمعالجة المخلفات الحربية التي تتسبب في وقوع ضحايا
09:01 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
قدمت وزارة البيئة العراقية، اليوم الجمعة، مشاريع لمعالجة المخلفات الحربية مثل الألغام، التي تتسبب في وقوع ضحايا.
وحسب وكالة الأنباء العراقية
، "قدمت الوزارة مشاريع إلى وزارة التخطيط لمعالجة أكثر من 670 كيلومترا مربعا من المخلفات، وبانتظار الموافقة عليها والمصادقة على التمويل".
من جانبه، قال مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة ظافر محمود خلف، إن "المساحة المتبقية من التلوث نحو 2700 كيلومتر مربع، لمختلف أنواع المخلفات الحربية من ألغام ومخلفات حربية عنقودية وعبوات ناسفة، من الشمال إلى الجنوب".
وأضاف أن "العمل مستمر مع المنظمات الدولية بالإضافة إلى الجهد الوطني متمثلا بوزارتي الدفاع والداخلية من أجل تأمين مناطق البلاد كافة".
وأوضح أنه "كان هناك حوالي 52 ضحية سقطت نتيجة المخلفات خلال العام الماضي".
كما أشار إلى أن "وقوع ضحايا الألغام كان بسبب عدم الإلتزام بالإشارات التحذيرية وحملات التوعية التي تجريها الوزارة".