https://arabic.sputniknews.com/20220318/الغرب-يتهم-روسيا-بالعجز-عن-سداد-ديونها-وعائدات-النفط-والغاز-تدعم-الميزانية-1060061335.html
الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يؤكد أن العقوبات فتحت أبواب فرص جديدة، قفزة في أسعار النفط بعد رفض الإمارات والسعودية رفع الإنتاج، عدة دول تتجه للاستعاضة عن الدولار... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:48+0000
2022-03-18T12:48+0000
2022-03-18T12:48+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "العقوبات المفروضة على روسيا، خلقت فرصا جديدة، وأصبح بإمكان الشركات تكثيف نشاطها دون أن تخشى العقوبات، يمكنها الآن الدخول إلى القرم وإنشاء بنيتها التحتية هناك من خدمات مصرفية ومالية".ويتهم الغرب روسيا بأنها ستكون عاجزة عن سداد ديونها الخارجية الأمر الذي قال عنه إيفان أليخين، رجل الأعمال والمستثمر الروسي، لـ "سبوتنيك":قفزة في أسواق النفطواصلت أسعار النفط ارتفاعها، بعد لقاء بين وزير الخارجيةالروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي أكد على استمرار الإمارات بدعم استقرار أسواق الطاقة.حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية"، الدكتور علي بوخمسين، لـ "قوانين الاقتصاد":الأردن يخطط للاعتماد الذاتي على النفطأطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، مشروع استكشاف النفط، مطلعا على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.حول هذا الموضوع، قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي..
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
الغرب يتهم روسيا بالعجز عن سداد ديونها... وعائدات النفط والغاز تدعم الميزانية
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين يؤكد أن العقوبات فتحت أبواب فرص جديدة، قفزة في أسعار النفط بعد رفض الإمارات والسعودية رفع الإنتاج، عدة دول تتجه للاستعاضة عن الدولار في تبادلاتها التجارية، الغرب يتهم روسيا بالتخلف عن سداد ديونها، الأردن يبدأ باستكشافات نفطية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "العقوبات المفروضة على روسيا، خلقت فرصا جديدة، وأصبح بإمكان الشركات تكثيف نشاطها دون أن تخشى العقوبات، يمكنها الآن الدخول إلى القرم وإنشاء بنيتها التحتية هناك من خدمات مصرفية ومالية".
ويتهم الغرب روسيا بأنها ستكون عاجزة عن سداد ديونها الخارجية الأمر الذي قال عنه إيفان أليخين، رجل الأعمال والمستثمر الروسي، لـ "سبوتنيك
":
إن "خلفية اتهام روسيا بالتخلف عن سداد ديونها، سياسية، وليست اقتصادية، سعر برميل النفط 100 دولار، والغاز 2000 يورو، لذلك لا يمكن أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها".
قفزة في أسواق النفط
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، بعد لقاء بين وزير الخارجيةالروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي أكد على استمرار الإمارات بدعم استقرار أسواق الطاقة.
حول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لـ "مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية"، الدكتور علي بوخمسين، لـ "قوانين الاقتصاد
":
إن "الموقف السعودي والإماراتي، يؤكد صلابة اتفاق أوبك + ، واستمرار السعودية كداعم له لأنه بمثابة طوق النجاة، وحزام الأمان في أسواق النفط العالمي، والمملكة لاعب أساسي في السوق، وتعمل على توفير كل ما يمكنه أن يحفزه، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين والمنتجين على حد سواء، والمحافظة على استقلالية القرار".
الأردن يخطط للاعتماد الذاتي على النفط
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، مشروع استكشاف النفط، مطلعا على التحضيرات الضرورية لبدء أعمال الحفر في المنطقة.
حول هذا الموضوع، قال عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، لـ "قوانين الاقتصاد
":
إن "الأردن يستورد من الخارج ما يقارب الـ 93% من حاجته للغاز، بالإضافة لاستيراده 100% من النفط لتغطية حاجياته النفطية، وفي الآونة الأخيرة يعكف على زيادة قدرته من المصادر المحلية، لتعزيز أمن الطاقة الداخلي، خصوصا مع وجود عدة مناطق جغرافية واعدة ضمن هذا المشروع مثل الجفر والسرحان".
التفاصيل في الملف الصوتي..