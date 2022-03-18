https://arabic.sputniknews.com/20220318/القرم-تحتفل-بعودتها-إلى-روسيا-1060052715.html

القرم تحتفل بعودتها إلى روسيا

القرم تحتفل بعودتها إلى روسيا

تحتفل اليوم شبه جزيرة القرم بالذكرى الثامنة للانضمام إلى روسيا الاتحادية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

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شبه جزيرة القرم الروسية

روسيا

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وتقام الاحتفالات بمهرجان "ربيع القرم" كل عام في 18 مارس/ آذار في جميع مدن روسيا. وهو اليوم الذي يصادف التوقيع على اتفاقية بشأن ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى كيان روسيا الاتحادية.يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عادت إلى روسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.

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