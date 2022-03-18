القرم تحتفل بعودتها إلى روسيا
تحتفل اليوم شبه جزيرة القرم بالذكرى الثامنة للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
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قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم لإلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
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المشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم لإلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورمشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
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مشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مراسم رفع العلم الوطني لروسيا تكريما ليوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ساحة المدينة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
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المشاركون في مراسم رفع العلم الوطني لروسيا تكريما ليوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ساحة المدينة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
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المشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
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قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورمشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
7/12
مشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في مراسم رفع العلم الوطني لروسيا تكريما ليوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ساحة المدينة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
8/12
المشاركون في مراسم رفع العلم الوطني لروسيا تكريما ليوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ساحة المدينة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورمشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
9/12
مشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
10/12
المشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورمشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
11/12
مشاركة في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Alexandr Piragis / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
12/12
المشاركون في فعالية وطنية "من أجل العالم! من أجل روسيا! من أجل الرئيس!" تكريما للاحتفال بيوم عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 18 مارس 2022
وتقام الاحتفالات بمهرجان "ربيع القرم" كل عام في 18 مارس/ آذار في جميع مدن روسيا. وهو اليوم الذي يصادف التوقيع على اتفاقية بشأن ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول إلى كيان روسيا الاتحادية.
يذكر أن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عادت إلى روسيا الاتحادية، بعد استفتاء أجري في 16 مارس من عام 2014، حيث صوت فيه غالبية السكان للانضمام إلى روسيا.