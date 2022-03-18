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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220318/القوات-الأوكرانية-المتقهقرة-تخسر-دبابات-إفريقية-1060044024.html
القوات الأوكرانية المتقهقرة تخسر دبابات "إفريقية"
القوات الأوكرانية المتقهقرة تخسر دبابات "إفريقية"
فشلت قوات نظام الحكم الأوكراني في استخدام دبابات "تي-64بي1إم". 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T05:19+0000
2022-03-18T05:19+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقد نُقلت عدة دبابات من هذا الطراز إلى مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا في ابريل/نيسان الماضي. وأحجمت كتائب المتطرفين التي تخندقت في هذه المدينة عن استخدامها لسبب ما، عندما بدأت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عملية تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي ما فتئت تعتدي على المواطنين في منطقة دونباس منذ عام 2014. وأخيرا لجأت فلول قوات النظام الأوكراني الموجودة في ماريوبول إلى استخدام هذه الدبابات في محاولة يائسة لإيقاف تقدم قوات جمهورية دونيتسك لتحرير المدينة. ولكن استخدام هذه الدبابات لم يكن ناجحا.وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن العثور على إحدى دبابات "تي-64بي1إم" المدمرة في أحد أطراف مدينة ماريوبول. ولاذ طاقمها بالفرار بعد إصابة مجموعة نقل الحركة فيها.وسُمّيت دبابات "تي-64بي1إم" بـ"الإفريقية" إذ كانت هناك نية لبيعها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولكن بدلا من إرسالها إلى إفريقيا تم تسليم 10 دبابات من طراز "تي-64بي1إم" إلى الحرس الوطني الأوكراني في عام 2014.وفي هذه الأيام تواصل قوات جمهورية دونيتسك تحرير ماريوبول من فلول قوات النظام الأوكراني بمساعدة وحدات من القوا ت المسلحة الروسية التي بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، من أجل توفير الأمن لسكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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رصد عسكري

القوات الأوكرانية المتقهقرة تخسر دبابات "إفريقية"

05:19 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022
عملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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فشلت قوات نظام الحكم الأوكراني في استخدام دبابات "تي-64بي1إم".
وقد نُقلت عدة دبابات من هذا الطراز إلى مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا في ابريل/نيسان الماضي. وأحجمت كتائب المتطرفين التي تخندقت في هذه المدينة عن استخدامها لسبب ما، عندما بدأت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عملية تحرير ماريوبول من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني التي ما فتئت تعتدي على المواطنين في منطقة دونباس منذ عام 2014. وأخيرا لجأت فلول قوات النظام الأوكراني الموجودة في ماريوبول إلى استخدام هذه الدبابات في محاولة يائسة لإيقاف تقدم قوات جمهورية دونيتسك لتحرير المدينة. ولكن استخدام هذه الدبابات لم يكن ناجحا.
وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن العثور على إحدى دبابات "تي-64بي1إم" المدمرة في أحد أطراف مدينة ماريوبول. ولاذ طاقمها بالفرار بعد إصابة مجموعة نقل الحركة فيها.
وسُمّيت دبابات "تي-64بي1إم" بـ"الإفريقية" إذ كانت هناك نية لبيعها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولكن بدلا من إرسالها إلى إفريقيا تم تسليم 10 دبابات من طراز "تي-64بي1إم" إلى الحرس الوطني الأوكراني في عام 2014.
وفي هذه الأيام تواصل قوات جمهورية دونيتسك تحرير ماريوبول من فلول قوات النظام الأوكراني بمساعدة وحدات من القوا ت المسلحة الروسية التي بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، من أجل توفير الأمن لسكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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