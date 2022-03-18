https://arabic.sputniknews.com/20220318/الكرملين-اجتماع-لمجلس-الأمن-الروسي-يبحث-مسار-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060055677.html
الكرملين: اجتماع لمجلس الأمن الروسي يبحث مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
الكرملين: اجتماع لمجلس الأمن الروسي يبحث مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن الرئيس بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي التقدم الحاصل في العملية العسكرية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:04+0000
2022-03-18T11:04+0000
2022-03-18T11:05+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال إفادة صحيفة إن "الاجتماع ناقش الوضع الدولي الحالي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وأضاف بيسكوف قائلا إن "الرئيس أبلغ المشاركين في الاجتماع بتفاصيل الاتصالات الهاتفية الدولية مع قادة الدول".وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين ورئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف ، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا
الكرملين: اجتماع لمجلس الأمن الروسي يبحث مسار العملية العسكرية في أوكرانيا
11:04 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن الرئيس بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي التقدم الحاصل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف خلال إفادة صحيفة إن "الاجتماع ناقش الوضع الدولي الحالي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف بيسكوف قائلا إن "الرئيس أبلغ المشاركين في الاجتماع بتفاصيل الاتصالات الهاتفية الدولية مع قادة الدول".
وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين ورئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف ، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.