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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الكرملين-حول-انتهاء-بث-أداء-بوتين-فجأة-في-حفل-ربيع-القرم-في-لوجنيكي-كان-هناك-عطل-فني--1060065393.html
الكرملين حول انتهاء بث أداء بوتين فجأة في حفل ربيع القرم في لوجنيكي: كان هناك عطل فني
الكرملين حول انتهاء بث أداء بوتين فجأة في حفل ربيع القرم في لوجنيكي: كان هناك عطل فني
أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب انتهاء بث بوتين فجأة في حفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي بأنه كان هناك عطل فني على الخادم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:10+0000
2022-03-18T15:03+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نجم عن عطل فني في الخادم".ووعد بأنه "خلال دقيقة سيعاد خطاب الرئيس كاملا".بدأ الحفل الموسيقي المخصص إحياءً للذكرى الثامنة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.وقامت عدة وكالات بنشر آخبار يقولون فيها إن البث انقطع بشكل مفاجئ دون أي مصدر أو شرح عن سبب القطع.
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الكرملين حول انتهاء بث أداء بوتين فجأة في حفل ربيع القرم في لوجنيكي: كان هناك عطل فني

14:10 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 15:03 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورحفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي، موسكو، روسيا 18 مارس 2022
حفل ربيع القرم في ملعب لوجنيكي، موسكو، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سبب انتهاء بث بوتين فجأة في حفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي بأنه كان هناك عطل فني على الخادم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نجم عن عطل فني في الخادم".
ووعد بأنه "خلال دقيقة سيعاد خطاب الرئيس كاملا".
بدأ الحفل الموسيقي المخصص إحياءً للذكرى الثامنة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.
وقامت عدة وكالات بنشر آخبار يقولون فيها إن البث انقطع بشكل مفاجئ دون أي مصدر أو شرح عن سبب القطع.
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