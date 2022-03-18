https://arabic.sputniknews.com/20220318/الكشف-عن-محاولة-تهريب-مخدرات-باستخدام-قطة-في-كازان--1060057201.html
الكشف عن محاولة تهريب مخدرات باستخدام قطة في كازان
الكشف عن محاولة تهريب مخدرات باستخدام قطة في كازان
أوقفت سلطان مدينة كازان محاولة إتجار بالمخدرات بمساعدة قطة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لدائرة الإصلاح الفيدرالية الروسية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:33+0000
2022-03-18T11:33+0000
2022-03-18T11:57+0000
روسيا
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وجاء في البيان: "في 17 مارس/آذار، في مدينة كازان، عندما كان موظفو إدارة أمن المؤسسة يقومون بدوريات تفتيش، تم العثور على قطة سوداء لها طوق على رقبتها، وتم العثور داخل الطوق على مادة متكتلة من أصل نباتي ومادة مسحوقية بيضاء تزن حوالي 5 جرام".وبحسب البيان، أظهر الفحص أن المواد هي عبارة عن حشيش وميثيلوفيدرون، وتم فتح قضية جنائية بهذا الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/موظف-سابق-في-السفارة-الأمريكية-بموسكو-متهم-بتهريب-مخدرات-فيديو-1057268252.html
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روسيا
الكشف عن محاولة تهريب مخدرات باستخدام قطة في كازان
11:33 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
أوقفت سلطان مدينة كازان محاولة إتجار بالمخدرات بمساعدة قطة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لدائرة الإصلاح الفيدرالية الروسية.
وجاء في البيان: "في 17 مارس/آذار، في مدينة كازان، عندما كان موظفو إدارة أمن المؤسسة يقومون بدوريات تفتيش، تم العثور على قطة سوداء لها طوق على رقبتها، وتم العثور داخل الطوق على مادة متكتلة من أصل نباتي ومادة مسحوقية بيضاء تزن حوالي 5 جرام".
وبحسب البيان، أظهر الفحص أن المواد هي عبارة عن حشيش وميثيلوفيدرون، وتم فتح قضية جنائية بهذا الشأن.