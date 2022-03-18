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النرويج تفرض عقوبات ضد روسيا باستثناء وكالة "سبوتنيك" ووسائل إعلام أخرى
النرويج تفرض عقوبات ضد روسيا باستثناء وكالة "سبوتنيك" ووسائل إعلام أخرى
أعلن وزير الخارجية النرويجي، أنِيكين هيوتفيلدت، اليوم الجمعة، أن بلاده ستنضم إلى عدد من العقوبات المفروضة ضد روسيا، باستثناء الإجراءات ضد "آر تي" و"سبوتنيك". 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:20+0000
2022-03-18T12:20+0000
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وجاء في بيان منشور على موقع الحكومة النرويجية: "لقد أدرجت الحكومة النرويجية اليوم أكبر حزمة عقوبات تم تبنيها على الإطلاق في البلاد".وأضاف البيان: "إنها حزمة العقوبات الأولى التي تتماشى مع التدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حتى 9 آذار/مارس 2022".وتابع البيان: "باستثناء عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد "آرتي" ووكالة "سبوتنيك"، والتي لم تتضمنها هذه الحزمة، حيث تثير هذه العقوبات أسئلة أساسية ونحن بحاجة إلى وقت لتقييمها بعناية".
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العالم

النرويج تفرض عقوبات ضد روسيا باستثناء وكالة "سبوتنيك" ووسائل إعلام أخرى

12:20 GMT 18.03.2022
© Photo / Stefan Krauseالطريق الدرج في النرويج
الطريق الدرج في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / Stefan Krause
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أعلن وزير الخارجية النرويجي، أنِيكين هيوتفيلدت، اليوم الجمعة، أن بلاده ستنضم إلى عدد من العقوبات المفروضة ضد روسيا، باستثناء الإجراءات ضد "آر تي" و"سبوتنيك".
وجاء في بيان منشور على موقع الحكومة النرويجية: "لقد أدرجت الحكومة النرويجية اليوم أكبر حزمة عقوبات تم تبنيها على الإطلاق في البلاد".
وأضاف البيان: "إنها حزمة العقوبات الأولى التي تتماشى مع التدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حتى 9 آذار/مارس 2022".
وتابع البيان: "باستثناء عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد "آرتي" ووكالة "سبوتنيك"، والتي لم تتضمنها هذه الحزمة، حيث تثير هذه العقوبات أسئلة أساسية ونحن بحاجة إلى وقت لتقييمها بعناية".
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