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https://arabic.sputniknews.com/20220318/الوفد-الروسي-موسكو-وكييف-في-منتصف-الطريق-فيما-يتعلق-بمسألة-نزع-السلاح-من-أوكرانيا-1060071535.html
الوفد الروسي: موسكو وكييف "في منتصف الطريق" فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا
الوفد الروسي: موسكو وكييف "في منتصف الطريق" فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا
صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الوفد الأوكراني، بأن موسكو وكييف "في منتصف الطريق" بشأن قضية نزع السلاح... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:04+0000
2022-03-18T16:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال ميدينسكي للصحفيين، اليوم الجمعة: "يمكن تقييم التقدم المحرز في المواقف التفاوضية للأطراف حول مواضيع مثل نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا بطرق مختلفة، فبالنسبة إلى نزع السلاح ، سأقول 50/50".وأضاف: "الحقيقة هي أنني لست مخولاً بالكشف عن أي تفاصيل عن المفاوضات ولن أفعل ذلك، لا أرقام محددة ولا حجج الأطراف المفاوضة، لكننا في هذا الجزء في منتصف الطريق".وعلق ردا على سؤال حول إمكانية لقاء بين بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب: "لست مستعدا إطلاقا للتعليق على هذا، سأكتفي بالقول إنه قبل الحديث عن اجتماع القادة، من الضروري أن تقوم الوفود المفاوضة بإعداد نص الاتفاق والاتفاق عليه، وبعد ذلك يجب التوقيع على المقترحات من قبل وزراء الخارجية، فقط بعد ذلك يكون من المنطقي التحدث عن قمة بين رؤساء الدول".
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الوفد الروسي: موسكو وكييف "في منتصف الطريق" فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا

16:04 GMT 18.03.2022
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصور،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Photo / БелТА
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صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الوفد الأوكراني، بأن موسكو وكييف "في منتصف الطريق" بشأن قضية نزع السلاح في أوكرانيا كجزء من عملية المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وقال ميدينسكي للصحفيين، اليوم الجمعة: "يمكن تقييم التقدم المحرز في المواقف التفاوضية للأطراف حول مواضيع مثل نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا بطرق مختلفة، فبالنسبة إلى نزع السلاح ، سأقول 50/50".
وأضاف: "الحقيقة هي أنني لست مخولاً بالكشف عن أي تفاصيل عن المفاوضات ولن أفعل ذلك، لا أرقام محددة ولا حجج الأطراف المفاوضة، لكننا في هذا الجزء في منتصف الطريق".
وعلق ردا على سؤال حول إمكانية لقاء بين بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب: "لست مستعدا إطلاقا للتعليق على هذا، سأكتفي بالقول إنه قبل الحديث عن اجتماع القادة، من الضروري أن تقوم الوفود المفاوضة بإعداد نص الاتفاق والاتفاق عليه، وبعد ذلك يجب التوقيع على المقترحات من قبل وزراء الخارجية، فقط بعد ذلك يكون من المنطقي التحدث عن قمة بين رؤساء الدول".
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