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اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس
اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس
ألقت السلطات اليونانية القبض على مصور نرويجي يبلغ من العمر 75 عامًا في جزيرة ليسبوس بتهم تتعلق بالتجسس، كما تقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:37+0000
2022-03-18T12:37+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن المصور المقبوض عليه يدعى كنوت بري، وكان يعمل مع منظمة محلية غير ربحية تساعد المهاجرين واللاجئين.وقال محاميه المصور، هاريس بيتسيكوس، إن بري سيمثل أمام المدعي العام اليوم الجمعة، لكنه سيقدم دفاعه رسميا يوم الاثنين بعد أن منح وقتا لإعداد المرافعة.وأضاف بيتسيكوس: "بالطبع لا نقبل هذه المزاعم تحت أي ظرف من الظروف، ولا نرى ما يدين بري في ملف القضية''وتقع جزيرة ليسبوس بالقرب من الساحل التركي، وكانت أكثر مدخل إلى الاتحاد الأوروبي ازدحاما خلال أزمة اللاجئين 2015-2016 ، عندما فر مئات الآلاف من الحروب في العراق وسوريا.
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اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس

12:37 GMT 18.03.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sakis Mitrolidis
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ألقت السلطات اليونانية القبض على مصور نرويجي يبلغ من العمر 75 عامًا في جزيرة ليسبوس بتهم تتعلق بالتجسس، كما تقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المصور المقبوض عليه يدعى كنوت بري، وكان يعمل مع منظمة محلية غير ربحية تساعد المهاجرين واللاجئين.
وقالت السفارة النرويجية في اليونان في بيان لها: "علمنا باعتقال مواطن نرويجي في ليسبوس، ستقدم السفارة المساعدة وفقا لإطار العمل القنصلي".
وقال محاميه المصور، هاريس بيتسيكوس، إن بري سيمثل أمام المدعي العام اليوم الجمعة، لكنه سيقدم دفاعه رسميا يوم الاثنين بعد أن منح وقتا لإعداد المرافعة.
وأضاف بيتسيكوس: "بالطبع لا نقبل هذه المزاعم تحت أي ظرف من الظروف، ولا نرى ما يدين بري في ملف القضية''
وتقع جزيرة ليسبوس بالقرب من الساحل التركي، وكانت أكثر مدخل إلى الاتحاد الأوروبي ازدحاما خلال أزمة اللاجئين 2015-2016 ، عندما فر مئات الآلاف من الحروب في العراق وسوريا.
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