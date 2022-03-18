https://arabic.sputniknews.com/20220318/اليونان-تعتقل-مصورا-نرويجيا-بتهمة-التجسس-1060060555.html
اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس
اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس
ألقت السلطات اليونانية القبض على مصور نرويجي يبلغ من العمر 75 عامًا في جزيرة ليسبوس بتهم تتعلق بالتجسس، كما تقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:37+0000
2022-03-18T12:37+0000
2022-03-18T12:37+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن المصور المقبوض عليه يدعى كنوت بري، وكان يعمل مع منظمة محلية غير ربحية تساعد المهاجرين واللاجئين.وقال محاميه المصور، هاريس بيتسيكوس، إن بري سيمثل أمام المدعي العام اليوم الجمعة، لكنه سيقدم دفاعه رسميا يوم الاثنين بعد أن منح وقتا لإعداد المرافعة.وأضاف بيتسيكوس: "بالطبع لا نقبل هذه المزاعم تحت أي ظرف من الظروف، ولا نرى ما يدين بري في ملف القضية''وتقع جزيرة ليسبوس بالقرب من الساحل التركي، وكانت أكثر مدخل إلى الاتحاد الأوروبي ازدحاما خلال أزمة اللاجئين 2015-2016 ، عندما فر مئات الآلاف من الحروب في العراق وسوريا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اليونان تعتقل مصورا نرويجيا بتهمة التجسس
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ألقت السلطات اليونانية القبض على مصور نرويجي يبلغ من العمر 75 عامًا في جزيرة ليسبوس بتهم تتعلق بالتجسس، كما تقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن المصور المقبوض عليه يدعى كنوت بري، وكان يعمل مع منظمة محلية غير ربحية تساعد المهاجرين واللاجئين.
وقالت السفارة النرويجية في اليونان في بيان لها: "علمنا باعتقال مواطن نرويجي في ليسبوس، ستقدم السفارة المساعدة وفقا لإطار العمل القنصلي".
وقال محاميه المصور، هاريس بيتسيكوس، إن بري سيمثل أمام المدعي العام اليوم الجمعة، لكنه سيقدم دفاعه رسميا يوم الاثنين بعد أن منح وقتا لإعداد المرافعة.
وأضاف بيتسيكوس: "بالطبع لا نقبل هذه المزاعم تحت أي ظرف من الظروف، ولا نرى ما يدين بري في ملف القضية''
وتقع جزيرة ليسبوس بالقرب من الساحل التركي، وكانت أكثر مدخل إلى الاتحاد الأوروبي ازدحاما خلال أزمة اللاجئين
2015-2016 ، عندما فر مئات الآلاف من الحروب في العراق وسوريا.