https://arabic.sputniknews.com/20220318/انخفاض-مبيعات-المنازل-الأمريكية-القائمة-بنسبة-تفوق-7-1060071867.html
انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة تفوق 7%
انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة تفوق 7%
أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير/ شباط. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T16:11+0000
2022-03-18T16:11+0000
2022-03-18T16:11+0000
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وأضافت الرابطة أن تراجع المبيعات يأتي وسط عزوف المشترين لأول مرة على خلفية ارتفاع معدلات الرهون العقارية والنقص المستمر في المنازل، حسبما نقلت "رويترز".وكشفت الرابطة عن أن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 7.2% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 6.02 مليون وحدة الشهر الماضي.يأتي ذلك رغم أن الانخفاض خالف قفزة سجلت، في يناير/ كانون الثاني، لا تزال المبيعات أعلى من مستواها قبل الجائحة، فيما توقع اقتصاديون في وقت سابق، انخفاض المبيعات إلى وتيرة عند 6.10 مليون وحدة.يذكر أن السوق العقارية في الولايات المتحدة كانت قد شهدت في 2021، عاما حافلا بالتقلبات، حيث وصلت مبيعات المنازل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، حسبما ذكرت قناة "العربية".وارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهي أكبر زيادة سنوية في أسعار المنازل، حسبما ذكرت لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، فيما وصلت زيادة الأسعار ضعف ذلك في بعض المناطق المرغوبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, اقتصاد
انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة تفوق 7%
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أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير/ شباط.
وأضافت الرابطة أن تراجع المبيعات يأتي وسط عزوف المشترين لأول مرة على خلفية ارتفاع معدلات الرهون العقارية والنقص المستمر في المنازل، حسبما نقلت "رويترز".
وكشفت الرابطة عن أن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 7.2% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 6.02 مليون وحدة الشهر الماضي.
يأتي ذلك رغم أن الانخفاض خالف قفزة سجلت، في يناير/ كانون الثاني، لا تزال المبيعات أعلى من مستواها قبل الجائحة، فيما توقع اقتصاديون في وقت سابق، انخفاض المبيعات إلى وتيرة عند 6.10 مليون وحدة.
يذكر أن السوق العقارية في الولايات المتحدة كانت قد شهدت في 2021، عاما حافلا بالتقلبات، حيث وصلت مبيعات المنازل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، حسبما ذكرت قناة "العربية
".
وارتفع متوسط أسعار المنازل بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهي أكبر زيادة سنوية في أسعار المنازل، حسبما ذكرت لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، فيما وصلت زيادة الأسعار ضعف ذلك في بعض المناطق المرغوبة.