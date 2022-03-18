https://arabic.sputniknews.com/20220318/بايدن-كابتن--تيتانيك-1060044363.html
بايدن... كابتن "تيتانيك"
بايدن... كابتن "تيتانيك"
يشبه عضو مجلس النواب (الدوما) ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي بايدن بكابتن سفينة آيلة للغرق 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:30+0000
2022-03-18T06:30+0000
2022-03-18T06:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك" إن بايدن أشبه ما يكون بكابتن سفينة "تيتانيك"، مشيرا إلى أن بايدن يقود بلاده إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والسياسي.ولا بد أن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكي بقيادة بايدن بكتلة المشاكل الناتجة عن العقوبات الاقتصادية والسياسية، التي راح بايدن يفرضها على روسيا.وفي نفس الوقت يهدر بايدن أموال بلاده لتقديم المساعدات العسكرية إلى نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون المتطرفون. ومن أجل تعزيز النظام الأوكراني الموالي للغرب والمعادي لروسيا يهدر بايدن أموال الأمريكيين، معرضا رفاههم للخطر.أما بالنسبة للعقوبات التي يفرضها بايدن على روسيا فلا يمكن لها أن تمنع إنجاز العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين كما أشار إلى ذلك النائب شيريميت.وغرقت سفينة " تيتانيك"، وهي أكبر سفينة في ذلك الوقت، في عام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليدي.
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روسيا
بايدن... كابتن "تيتانيك"
06:30 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر
يشبه عضو مجلس النواب (الدوما) ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي بايدن بكابتن سفينة آيلة للغرق
وقال
النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك" إن بايدن أشبه ما يكون بكابتن سفينة "تيتانيك"، مشيرا إلى أن بايدن يقود بلاده إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والسياسي.
ولا بد أن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكي بقيادة بايدن بكتلة المشاكل الناتجة عن العقوبات الاقتصادية والسياسية، التي راح بايدن يفرضها على روسيا.
وفي نفس الوقت يهدر بايدن أموال بلاده لتقديم المساعدات العسكرية إلى نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون المتطرفون. ومن أجل تعزيز النظام الأوكراني الموالي للغرب والمعادي لروسيا يهدر بايدن أموال الأمريكيين، معرضا رفاههم للخطر.
أما بالنسبة للعقوبات التي يفرضها بايدن على روسيا فلا يمكن لها أن تمنع إنجاز العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين كما أشار إلى ذلك النائب شيريميت.
وغرقت سفينة " تيتانيك"، وهي أكبر سفينة في ذلك الوقت، في عام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليدي.