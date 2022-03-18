عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بايدن-كابتن--تيتانيك-1060044363.html
بايدن... كابتن "تيتانيك"
بايدن... كابتن "تيتانيك"
يشبه عضو مجلس النواب (الدوما) ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي بايدن بكابتن سفينة آيلة للغرق 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:30+0000
2022-03-18T06:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102333/73/1023337373_0:0:5315:2990_1920x0_80_0_0_ea031b45af35b53f37dec1cef26b8cb3.jpg
وقال النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك" إن بايدن أشبه ما يكون بكابتن سفينة "تيتانيك"، مشيرا إلى أن بايدن يقود بلاده إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والسياسي.ولا بد أن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكي بقيادة بايدن بكتلة المشاكل الناتجة عن العقوبات الاقتصادية والسياسية، التي راح بايدن يفرضها على روسيا.وفي نفس الوقت يهدر بايدن أموال بلاده لتقديم المساعدات العسكرية إلى نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون المتطرفون. ومن أجل تعزيز النظام الأوكراني الموالي للغرب والمعادي لروسيا يهدر بايدن أموال الأمريكيين، معرضا رفاههم للخطر.أما بالنسبة للعقوبات التي يفرضها بايدن على روسيا فلا يمكن لها أن تمنع إنجاز العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين كما أشار إلى ذلك النائب شيريميت.وغرقت سفينة " تيتانيك"، وهي أكبر سفينة في ذلك الوقت، في عام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليدي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102333/73/1023337373_664:0:4651:2990_1920x0_80_0_0_311529bdcc5badf441b89d105f501b31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بايدن... كابتن "تيتانيك"

06:30 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 06:45 GMT 18.03.2022)
© AP Photo / Blue Star LineIn this rendering provided by Blue Star Line, the Titanic II is shown cruising at sea. The ship, which Australian billionaire Clive Palmer is planning to build in China, is scheduled to sail in 2016
In this rendering provided by Blue Star Line, the Titanic II is shown cruising at sea. The ship, which Australian billionaire Clive Palmer is planning to build in China, is scheduled to sail in 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Blue Star Line
تابعنا عبرGoogle news
يشبه عضو مجلس النواب (الدوما) ميخائيل شيريميت، الرئيس الأمريكي بايدن بكابتن سفينة آيلة للغرق
وقال النائب ميخائيل شيريميت في حديث لـ"سبوتنيك" إن بايدن أشبه ما يكون بكابتن سفينة "تيتانيك"، مشيرا إلى أن بايدن يقود بلاده إلى هاوية الانهيار الاقتصادي والسياسي.
ولا بد أن تصطدم الولايات المتحدة الأمريكي بقيادة بايدن بكتلة المشاكل الناتجة عن العقوبات الاقتصادية والسياسية، التي راح بايدن يفرضها على روسيا.
وفي نفس الوقت يهدر بايدن أموال بلاده لتقديم المساعدات العسكرية إلى نظام الحكم الأوكراني الذي يديره النازيون المتطرفون. ومن أجل تعزيز النظام الأوكراني الموالي للغرب والمعادي لروسيا يهدر بايدن أموال الأمريكيين، معرضا رفاههم للخطر.
أما بالنسبة للعقوبات التي يفرضها بايدن على روسيا فلا يمكن لها أن تمنع إنجاز العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى تحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين كما أشار إلى ذلك النائب شيريميت.
وغرقت سفينة " تيتانيك"، وهي أكبر سفينة في ذلك الوقت، في عام 1912 بعدما اصطدمت بجبل جليدي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала