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https://arabic.sputniknews.com/20220318/بريطانيا-تضم-جنوب-سيناء-إلى-قائمة-مناطق-السفر-الآمنة-في-مصر-1060055200.html
بريطانيا تضم جنوب سيناء إلى قائمة مناطق السفر الآمنة في مصر
بريطانيا تضم جنوب سيناء إلى قائمة مناطق السفر الآمنة في مصر
أعلنت مصر، أن بريطانيا عدلت إرشادات السفر إليها والخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:44+0000
2022-03-18T10:44+0000
مصر
بريطانيا
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وحسب بيان الخارجية المصرية، تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف مناطق السفر الآمنة وفق إرشادات السفر الخاصة بالمملكة المتحدة.وأضاف البيان أن هذا التصنيف من شأنه أن يسهم في تشجيع وتسهيل حركة سفر المواطنين من بريطانيا إلى هذه المناطق.من جانبه، قال السفير المصري بالمملكة المتحدة، شريف كامل، إن هذا التصنيف "يعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات". وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز مساعي شركات السياحة الموجودة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق.كما أعرب عن أمله في استعادة المعدلات السابقة لحركة السياحة الوافدة من بريطانيا، حيث كانت في مقدمة الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة لمصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/بريطانيا-تزف-بشرى-سارة-للمصريين-الراغبين-في-السفر-إليها-فيديو-1050377794.html
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مصر, بريطانيا

بريطانيا تضم جنوب سيناء إلى قائمة مناطق السفر الآمنة في مصر

10:44 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hemidaعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hemida
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أعلنت مصر، أن بريطانيا عدلت إرشادات السفر إليها والخاصة بتصنيف الجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم.
وحسب بيان الخارجية المصرية، تم ضم تلك المناطق بما تشمله من وجهات سياحية إلى تصنيف مناطق السفر الآمنة وفق إرشادات السفر الخاصة بالمملكة المتحدة.
وأضاف البيان أن هذا التصنيف من شأنه أن يسهم في تشجيع وتسهيل حركة سفر المواطنين من بريطانيا إلى هذه المناطق.

من جانبه، قال السفير المصري بالمملكة المتحدة، شريف كامل، إن هذا التصنيف "يعكس التقدم المستمر والمتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز مساعي شركات السياحة الموجودة في السوق البريطاني للتوسع في عرض برامج مختلفة للوجهات السياحية في هذه المناطق.
كما أعرب عن أمله في استعادة المعدلات السابقة لحركة السياحة الوافدة من بريطانيا، حيث كانت في مقدمة الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة لمصر.
مطار لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2021
بريطانيا تزف بشرى سارة للمصريين الراغبين في السفر إليها... فيديو
8 أكتوبر 2021, 13:18 GMT
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