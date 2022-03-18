عربي
لافروف: أي شحنات تحتوي على أسلحة قادمة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا قانونيا لروسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بريطانيا-تلغي-ترخيص-قناة-آر-تي-التلفزيونية-الروسية-1060049588.html
بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إنها ألغت ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:47+0000
2022-03-18T08:47+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102736/84/1027368404_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_079d626b4f3f70c6ae74d208945ce89c.jpg
وقالت "أوفكوم" على تويتر: "نحن لا نعتبر أن "آر تي" "ملائمة ومناسبة" للحصول على رخصة بث في بريطانيا ولا يمكننا أن نقتنع بأنها يمكن أن تكون مذيعًا مسؤولاً".وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار "آر تي" وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأن "آر تي" تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية".وفي ذلك قالت الخدمة الصحفية لـ"آر تي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه لا شك في أن قرار "أوفكوم" بإلغاء رخصة البث الخاصة بـ "آر تي" "قرار سياسي".في وقت سابق ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى إجراءات العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح من أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102736/84/1027368404_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_beebe4b9f72859fd054d17f0c178d693.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية

08:47 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إنها ألغت ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري.
وقالت "أوفكوم" على تويتر: "نحن لا نعتبر أن "آر تي" "ملائمة ومناسبة" للحصول على رخصة بث في بريطانيا ولا يمكننا أن نقتنع بأنها يمكن أن تكون مذيعًا مسؤولاً".
وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار "آر تي" وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأن "آر تي" تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية".
وفي ذلك قالت الخدمة الصحفية لـ"آر تي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه لا شك في أن قرار "أوفكوم" بإلغاء رخصة البث الخاصة بـ "آر تي" "قرار سياسي".
في وقت سابق ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى إجراءات العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح من أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيمقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف08:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала