https://arabic.sputniknews.com/20220318/بريطانيا-تلغي-ترخيص-قناة-آر-تي-التلفزيونية-الروسية-1060049588.html
بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إنها ألغت ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:47+0000
2022-03-18T08:47+0000
2022-03-18T08:47+0000
روسيا
العالم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وقالت "أوفكوم" على تويتر: "نحن لا نعتبر أن "آر تي" "ملائمة ومناسبة" للحصول على رخصة بث في بريطانيا ولا يمكننا أن نقتنع بأنها يمكن أن تكون مذيعًا مسؤولاً".وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار "آر تي" وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأن "آر تي" تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية".وفي ذلك قالت الخدمة الصحفية لـ"آر تي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه لا شك في أن قرار "أوفكوم" بإلغاء رخصة البث الخاصة بـ "آر تي" "قرار سياسي".في وقت سابق ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى إجراءات العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح من أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بريطانيا تلغي ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية
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قالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إنها ألغت ترخيص قناة "آر تي" التلفزيونية المدعومة من روسيا للبث في المملكة المتحدة بشكل فوري.
وقالت "أوفكوم" على تويتر: "نحن لا نعتبر أن "آر تي" "ملائمة ومناسبة" للحصول على رخصة بث في بريطانيا ولا يمكننا أن نقتنع بأنها يمكن أن تكون مذيعًا مسؤولاً".
وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار "آر تي" وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأن "آر تي" تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية وتبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية".
وفي ذلك قالت الخدمة الصحفية لـ"آر تي" في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه لا شك في أن قرار "أوفكوم" بإلغاء رخصة البث الخاصة بـ "آر تي" "قرار سياسي".
في وقت سابق ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى إجراءات العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح من أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.