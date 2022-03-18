https://arabic.sputniknews.com/20220318/بلجيكا-تقرر-تأجيل-إغلاق-المفاعلات-النووية-في-البلاد-لمدة-10-سنوات-وسط-أزمة-الطاقة-1060080567.html
بلجيكا تقرر تأجيل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد لمدة 10 سنوات وسط أزمة الطاقة
بلجيكا تقرر تأجيل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد لمدة 10 سنوات وسط أزمة الطاقة
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلاده قررت تأجيل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد لمدة 10 سنوات وسط أزمة الطاقة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T22:41+0000
2022-03-18T22:41+0000
2022-03-18T22:41+0000
أخبار بلجيكا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الفيدرالية قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تشغيل أحدث مفاعلين نوويين لمدة 10 سنوات".والعام الماضي، توصل الائتلاف الحكومي في بلجيكا إلى اتفاق، بوقف المفاعلات النووية السبعة في البلاد، بحلول عام 2025.وتضمن قانون في بلجيكا عام 2003، تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية، وتم اختيار عام 2025 موعدا نهائيا لإتمام ذلك.وهذا هو التاريخ الذي تعهدت الحكومة البلجيكية الحالية احترامه عندما وصلت للحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2020.لكن ملف الطاقة النووية يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.ويوجه الليبراليون الناطقون باللغة الفرنسية تحذيرات من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بلجيكا-تتعهد-بوقف-مفاعلاتها-النووية-السبعة-بحلول-2025--1054504973.html
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أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تقرر تأجيل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد لمدة 10 سنوات وسط أزمة الطاقة
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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن بلاده قررت تأجيل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد لمدة 10 سنوات وسط أزمة الطاقة.
بروكسل - سبوتنيك.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الفيدرالية قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد تشغيل أحدث مفاعلين نوويين لمدة 10 سنوات".
والعام الماضي، توصل الائتلاف الحكومي في بلجيكا
إلى اتفاق، بوقف المفاعلات النووية السبعة في البلاد، بحلول عام 2025.
وتضمن قانون في بلجيكا عام 2003، تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية، وتم اختيار عام 2025 موعدا نهائيا لإتمام ذلك.
23 ديسمبر 2021, 20:50 GMT
وهذا هو التاريخ الذي تعهدت الحكومة البلجيكية الحالية احترامه عندما وصلت للحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
لكن ملف الطاقة النووية يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
ويوجه الليبراليون الناطقون باللغة الفرنسية تحذيرات من "الحركة الإصلاحية"، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.