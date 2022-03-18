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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بوتين-وماكرون-يبحثان-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-والأوضاع-في-أوكرانيا-----1060076238.html
بوتين وماكرون يبحثان المفاوضات بين موسكو وكييف والأوضاع في أوكرانيا
بوتين وماكرون يبحثان المفاوضات بين موسكو وكييف والأوضاع في أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الأوضاع في أوكرانيا، والمفاوضات الجارية بين موسكو وكييف. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:23+0000
2022-03-18T18:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء حول الأوضاع في أوكرانيا. كما بحثا الوضع في المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. في هذا السياق، تم تحديد النهج الرئيسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقات المحتملة".بالإضافة إلى ذلك، لفت بوتين الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها يوميا القوات الأوكرانية والقوميون، ولا سيما القصف الصاروخي والمدفعي المكثف لمدن دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-الجيش-الأوكراني-منذ-بدء-العملية-العسكرية-الخاصة-1060074998.html
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روسيا, العالم

بوتين وماكرون يبحثان المفاوضات بين موسكو وكييف والأوضاع في أوكرانيا

18:23 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الأوضاع في أوكرانيا، والمفاوضات الجارية بين موسكو وكييف.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: "بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء حول الأوضاع في أوكرانيا. كما بحثا الوضع في المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا. في هذا السياق، تم تحديد النهج الرئيسي للجانب الروسي لتطوير الاتفاقات المحتملة".

وأكد الرئيس الروسي مرة أخرى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، تبذل القوات المسلحة الروسية كل ما في وسعها لإنقاذ حياة المدنيين، بما في ذلك من خلال تنظيم ممرات إنسانية لإجلائهم بأمان.

بالإضافة إلى ذلك، لفت بوتين الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها يوميا القوات الأوكرانية والقوميون، ولا سيما القصف الصاروخي والمدفعي المكثف لمدن دونباس.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الرئيسان على البقاء على اتصال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
17:44 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:04 GMT - سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT
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