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بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس
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بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد
بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بفرض إجراءات اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد بعد فرض العقوبات المفروضة من قبل الغرب. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:28+0000
2022-03-18T13:28+0000
روسيا
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وأصدر موقع الكرملين منشورا جاء فيه: "وقّع الرئيس بوتين مرسوما يقضي بمنح مجلس إدارة البنك المركزي الروسي سلطة تحديد كمية المشتريات بالعملة الصعبة للأجانب والمستثمرين".وأضاف المنشور: "كما تضمن المرسوم حظر عمليات الدفع من قبل المواطنين على ملكية الكيانات القانونية إلا من خلال قبول رسمي وخطي من السلطات والمرجعيات المناسبة".كما تضمن المرسوم منح البنك المركزي سلطة لمراقبة تحويلات المصدرين من خلال عدم السماح ببيع العملة الصعبة دون موافقة رسمية.
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روسيا

بوتين يوقع مرسوما بفرض تدابير اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد

13:28 GMT 18.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بفرض إجراءات اقتصادية إضافية لضمان الاستقرار المالي في البلاد بعد فرض العقوبات المفروضة من قبل الغرب.
وأصدر موقع الكرملين منشورا جاء فيه: "وقّع الرئيس بوتين مرسوما يقضي بمنح مجلس إدارة البنك المركزي الروسي سلطة تحديد كمية المشتريات بالعملة الصعبة للأجانب والمستثمرين".
وأضاف المنشور: "كما تضمن المرسوم حظر عمليات الدفع من قبل المواطنين على ملكية الكيانات القانونية إلا من خلال قبول رسمي وخطي من السلطات والمرجعيات المناسبة".
كما تضمن المرسوم منح البنك المركزي سلطة لمراقبة تحويلات المصدرين من خلال عدم السماح ببيع العملة الصعبة دون موافقة رسمية.
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