https://arabic.sputniknews.com/20220318/بورش-تعلن-تحويل-80--من-سياراتها-إلى-كهربائية-مع-حلول-2030-1060069768.html

‏"بورش" تعلن تحويل 80 % من سياراتها إلى كهربائية مع حلول 2030‏

‏"بورش" تعلن تحويل 80 % من سياراتها إلى كهربائية مع حلول 2030‏

قالت شركة "بورش" الألمانية، اليوم الجمعة، إنها تريد أن تكون 80 في المئة من سياراتها "كهربائية ‏بالكامل" بحلول عام 2030.‏ 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T15:28+0000

2022-03-18T15:28+0000

2022-03-18T15:28+0000

مجتمع

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ولم تكتف "بورش" بهذا، بل أعلنت عن رغبتها أن تكون كل سياراتها خالية من الكربون في نفس التوقيت، وذلك بعد طرحها إصدار جديد من المحرك المتوسط ​​718، والذي سيتم إصداره "حصريا في شكل كهربائي بالكامل" في وقت ما حوالي عام 2025، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وجاء إعلان خطط "بورش" عن تحويل غالبية سياراتها للعمل بالكهرباء في عام 2030 بعدما مثّلت "تايكان" وهي سيارتها الأولى والوحيدة التي تعمل بالكهرباء نحو 14 في المئة من مبيعاتها البالغ عددها 301،915 ألف سيارة في عام 2021.وبلغت مبيعات سيارة "تايكان" 41،296 ألف سيارة، متجاوزة المبيعات القياسية لسياراة "911" الرياضية عند 38464 وحدة.كما أعلنت شركة "بورش"، اليوم الجمعة، أنها ستستثمر في "محطات الشحن الممتازة"، و"البنية التحتية للشحن الخاصة بها"، خاصة وأنها تتمتع بخبرة في هذا المجال، بعد إطلاقها محطة شحن رفيعة المستوى في مدينة لايبزيغ الألمانية.وأضافت الشركة الألمانية أيضا أنها تتطلع للحصول على خلايا بطارية جديدة عالية الأداء من شركة "سيلفورس"، والتي من المقرر أن يبدأ شحنها في عام 2024.

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مجتمع