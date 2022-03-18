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بوغبا يعلن سرقة منزله خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد
بوغبا يعلن سرقة منزله خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد
أعلن اللاعب الفرنسي، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، سرقة محتويات منزل، خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد، في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:12+0000
2022-03-18T13:12+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وكشف بول بوغبا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن عائلته تعرضت لأسوأ كابوس، قائلا: "الليلة الماضية تحقق أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا بينما كان أطفالنا نائمين في غرفتهم. مكث اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن خمس دقائق، لكن خلال تلك الفترة أخذوا شيئًا أغلى من أي شيء لدينا… إحساسنا بالأمان".وأضاف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والبالغ 29 سنة أنه "حدث ذلك خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الليلة الماضية عندما علموا أننا لن نعود إلى المنزل، هرعت أنا وزوجتي إلى المنزل ونحن لا نعرف ما إذا كان أطفالنا بأمان".وتابع: "بصفتي أبا، ليس هناك شعور أسوأ في العالم من عدم وجودك لحماية أطفالك، وآمل بصدق ألا يشعر أي شخص بما شعرت به الليلة الماضية، ولهذا السبب أود أن أقدم مكافأة لأي شخص لديه دليل لمساعدتنا".ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي للشرطة في مدينة مانشستر، أنه تم الإبلاغ عن تعرض المنزل للسرقة حوالي الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي، وذلك من طرف مجهولين.وأضاف أن المجرمين تمكنوا من سرقة الخزنة ولم يصب أي شخص في المنزل بأذى.
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أخبار دوري أبطال أوروبا

بوغبا يعلن سرقة منزله خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد

13:12 GMT 18.03.2022
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أعلن اللاعب الفرنسي، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، سرقة محتويات منزل، خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد، في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكشف بول بوغبا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن عائلته تعرضت لأسوأ كابوس، قائلا: "الليلة الماضية تحقق أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا بينما كان أطفالنا نائمين في غرفتهم. مكث اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن خمس دقائق، لكن خلال تلك الفترة أخذوا شيئًا أغلى من أي شيء لدينا… إحساسنا بالأمان".
وأضاف لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والبالغ 29 سنة أنه "حدث ذلك خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الليلة الماضية عندما علموا أننا لن نعود إلى المنزل، هرعت أنا وزوجتي إلى المنزل ونحن لا نعرف ما إذا كان أطفالنا بأمان".
وتابع: "بصفتي أبا، ليس هناك شعور أسوأ في العالم من عدم وجودك لحماية أطفالك، وآمل بصدق ألا يشعر أي شخص بما شعرت به الليلة الماضية، ولهذا السبب أود أن أقدم مكافأة لأي شخص لديه دليل لمساعدتنا".
ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي للشرطة في مدينة مانشستر، أنه تم الإبلاغ عن تعرض المنزل للسرقة حوالي الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي، وذلك من طرف مجهولين.
وأضاف أن المجرمين تمكنوا من سرقة الخزنة ولم يصب أي شخص في المنزل بأذى.
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