https://arabic.sputniknews.com/20220318/بيلا-حديد-تبدي-ندمها-على-إجراء-جراحة-تجميلية-1060079972.html
بيلا حديد تبدي ندمها على إجراء جراحة تجميلية
بيلا حديد تبدي ندمها على إجراء جراحة تجميلية
أبدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، ندمها لإجراء عملية تجميل للأنف عندما كانت مراهقة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:06+0000
2022-03-18T21:06+0000
2022-03-18T21:06+0000
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وقالت عارضة الأزياء الشهيرة، التي تتصدر غلاف عدد أبريل/ نيسان من مجلة "فوغ" الأمريكية، إنها تتمنى لو لم تخضع لعملية جراحية وهي في الرابعة عشرة من عمرها.وعلقت: "أتمنى لو كنت أبقيت أنف أجدادي، أعتقد أنني كنت سأكون قد كبرت معه". وكتبت المجلة أن العارضة اتهمت بإجراء العديد من الجراحات، لكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما تنفي ذلك.وأضافت حديد: "لدى الناس دائما ما يقولونه، ولكن ما يجب أن أقوله هو أنني دائما ما أسيء فهمي في مجال عملي ومن قبل الأشخاص من حولي".انفتحت حديد على الحديث حول صحتها العقلية في منشور على "إنستغرام" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي تضمن سلسلة من صور سيلفي الدامعة.وكتبت: "كان لدي ما يكفي من الانهيارات والإرهاق لمعرفة ذلك؛ إذا كنت تعمل بجد على نفسك، وتقضي الوقت بمفردك لفهم الصدمات والمحفزات والأفراح والروتين، فستظل قادرا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه دائما".
https://arabic.sputniknews.com/20210901/بيلا-حديد-تكشف-عن-مشروع-تجاري-غير-متوقع-وتشارك-صورا-لعملها-بعمر-15-عاما-1050008902.html
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منوعات
بيلا حديد تبدي ندمها على إجراء جراحة تجميلية
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أبدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، ندمها لإجراء عملية تجميل للأنف عندما كانت مراهقة.
وقالت عارضة الأزياء الشهيرة
، التي تتصدر غلاف عدد أبريل/ نيسان من مجلة "فوغ" الأمريكية، إنها تتمنى لو لم تخضع لعملية جراحية وهي في الرابعة عشرة من عمرها.
وعلقت: "أتمنى لو كنت أبقيت أنف أجدادي، أعتقد أنني كنت سأكون قد كبرت معه". وكتبت المجلة أن العارضة اتهمت بإجراء العديد من الجراحات، لكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما تنفي ذلك.
وأضافت حديد: "لدى الناس دائما ما يقولونه، ولكن ما يجب أن أقوله هو أنني دائما ما أسيء فهمي في مجال عملي ومن قبل الأشخاص من حولي".
انفتحت حديد على الحديث حول صحتها العقلية
في منشور على "إنستغرام" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي تضمن سلسلة من صور سيلفي الدامعة.
وكتبت: "كان لدي ما يكفي من الانهيارات والإرهاق لمعرفة ذلك؛ إذا كنت تعمل بجد على نفسك، وتقضي الوقت بمفردك لفهم الصدمات والمحفزات والأفراح والروتين، فستظل قادرا على فهم أو معرفة المزيد عن ألمك وكيفية التعامل معه دائما".