https://arabic.sputniknews.com/20220318/تبون-جرائم-الاستعمار-الفرنسي-في-حق-الجزائر-لن-تسقط-بالتقادم-1060076038.html
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائر لن تسقط بالتقادم
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائر لن تسقط بالتقادم
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إن جرائم الاستعمار الفرنسي في حق بلاده "لن تسقط بالتقادم". 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T18:15+0000
2022-03-18T18:15+0000
2022-03-18T18:15+0000
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وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا، والذي يصادف يوم 19 مارس/ آذار: "سنواصل بدون هوادة وبلا تفريط، استكمال مساعينا بالإصرار على حق بلادنا في استرجاع الأرشيف، واستجلاء مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير المجيدة".وتابع تبون: "سنطالب بتعويض ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا الملف من فرنسا".وأضاف الرئيس الجزائري في كلمته "أن ذلك اليوم بدأ فيه الجزائريون مجابهة آثار خراب شامل فظيع، يشهد على جرائِم الاستعمار البشعة، التي لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم".وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2021، أعلنت فرنسا فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.وبحسب الموقع الرسمي لإذاعة "مونت كارلو الدولية"، فإن هذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966ووفقا لمرسوم الوزارة حينها، يمكن الاطلاع على كل من "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، إضافة إلى "الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".
https://arabic.sputniknews.com/20210603/الرئيس-الجزائري-ننتظر-اعترافا-كاملا-من-فرنسا-الاستعمارية-بجرائمها-1049150348.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الحكومة الجزائرية الجديدة
تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائر لن تسقط بالتقادم
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إن جرائم الاستعمار الفرنسي في حق بلاده "لن تسقط بالتقادم".
وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا، والذي يصادف يوم 19 مارس/ آذار: "سنواصل بدون هوادة وبلا تفريط، استكمال مساعينا بالإصرار على حق بلادنا في استرجاع الأرشيف، واستجلاء مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير المجيدة".
وتابع تبون: "سنطالب بتعويض ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا الملف من فرنسا".
وأضاف الرئيس الجزائري في كلمته "أن ذلك اليوم بدأ فيه الجزائريون مجابهة آثار خراب شامل فظيع، يشهد على جرائِم الاستعمار البشعة، التي لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم".
وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2021، أعلنت فرنسا فتح أرشيفها المتعلق بحرب الجزائر، والذي يتضمن القضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار.
وبحسب الموقع الرسمي لإذاعة "مونت كارلو الدولية"، فإن هذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966
ووفقا لمرسوم الوزارة حينها، يمكن الاطلاع على كل من "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، إضافة إلى "الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".