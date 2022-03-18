عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تحركات-عسكرية-ضخمة-في-كوريا-الشمالية-وسط-توترات-عالمية-ماذا-أظهرت-أقمار-صناعية-1060053020.html
تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟
تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟
كشفت صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، زيادة في تحركات القوات العسكرية في مطار ميريم في كوريا الشمالية، في علامة على ما يبدو للتجهيز لاستعراض عسكري ضخم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:58+0000
2022-03-18T09:58+0000
العالم
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059729710_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_2b2df2e80f6a7a152c321aa840cd45b4.jpg
وأظهرت الصور التي تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) تجمعات القوات حيث شوهد ما يقرب من 20 صفا يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندي، ما يشير إلى أن ما بين ألف وستة آلاف جندي كانوا في مكان التدريب، وفقا لوكالة يونهاب.وتقترب كوريا الشمالية من الذكرى الـ110 لميلاد الزعيم السابق كيم إيل-سونغ الذي يصادف 15 أبريل/نيسان ما يرجح أن تكون هذه التحركات هي تمهيد لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة هذه الذكرى.كانت كوريا الشمالية قد أقامت عروضا عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ100 والـ105 لميلاد كيم إيل-سونغ في عامي 2012 و2017 على التوالي.وتأتي هذه التحركات بعد فشل بيونغ يانغ في إطلاق مقذوف "غير محدد" يشتبه في كونه صاروخا باليستيا، وفق ما ورد في بيان مقتضب لهيئة الأركان المشتركة (JCS) التابعة للجيش الكوري الجنوبي.وقالت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "يونهاب" إن الصاروخ انفجر على ما يبدو في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/سيئول-كوريا-الشمالية-تفشل-في-إطلاق-مقذوف-غامض-1059991421.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059729710_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4ea32c4fb0c976d43c26570d5c087973.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الشمالية

تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟

09:58 GMT 18.03.2022
© REUTERS / KCNAزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 19 فبراير 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / KCNA
تابعنا عبرGoogle news
كشفت صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، زيادة في تحركات القوات العسكرية في مطار ميريم في كوريا الشمالية، في علامة على ما يبدو للتجهيز لاستعراض عسكري ضخم.
وأظهرت الصور التي تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) تجمعات القوات حيث شوهد ما يقرب من 20 صفا يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندي، ما يشير إلى أن ما بين ألف وستة آلاف جندي كانوا في مكان التدريب، وفقا لوكالة يونهاب.
وتقترب كوريا الشمالية من الذكرى الـ110 لميلاد الزعيم السابق كيم إيل-سونغ الذي يصادف 15 أبريل/نيسان ما يرجح أن تكون هذه التحركات هي تمهيد لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة هذه الذكرى.
زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون بعد نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد في كوريا الشمالية، 4 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
سيئول: كوريا الشمالية تفشل في إطلاق "مقذوف غامض"
16 مارس, 16:33 GMT
كانت كوريا الشمالية قد أقامت عروضا عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ100 والـ105 لميلاد كيم إيل-سونغ في عامي 2012 و2017 على التوالي.
وتأتي هذه التحركات بعد فشل بيونغ يانغ في إطلاق مقذوف "غير محدد" يشتبه في كونه صاروخا باليستيا، وفق ما ورد في بيان مقتضب لهيئة الأركان المشتركة (JCS) التابعة للجيش الكوري الجنوبي.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "يونهاب" إن الصاروخ انفجر على ما يبدو في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала