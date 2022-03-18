https://arabic.sputniknews.com/20220318/تحركات-عسكرية-ضخمة-في-كوريا-الشمالية-وسط-توترات-عالمية-ماذا-أظهرت-أقمار-صناعية-1060053020.html
تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟
تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟
كشفت صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، زيادة في تحركات القوات العسكرية في مطار ميريم في كوريا الشمالية، في علامة على ما يبدو للتجهيز لاستعراض عسكري ضخم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:58+0000
2022-03-18T09:58+0000
2022-03-18T09:58+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وأظهرت الصور التي تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) تجمعات القوات حيث شوهد ما يقرب من 20 صفا يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندي، ما يشير إلى أن ما بين ألف وستة آلاف جندي كانوا في مكان التدريب، وفقا لوكالة يونهاب.وتقترب كوريا الشمالية من الذكرى الـ110 لميلاد الزعيم السابق كيم إيل-سونغ الذي يصادف 15 أبريل/نيسان ما يرجح أن تكون هذه التحركات هي تمهيد لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة هذه الذكرى.كانت كوريا الشمالية قد أقامت عروضا عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ100 والـ105 لميلاد كيم إيل-سونغ في عامي 2012 و2017 على التوالي.وتأتي هذه التحركات بعد فشل بيونغ يانغ في إطلاق مقذوف "غير محدد" يشتبه في كونه صاروخا باليستيا، وفق ما ورد في بيان مقتضب لهيئة الأركان المشتركة (JCS) التابعة للجيش الكوري الجنوبي.وقالت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "يونهاب" إن الصاروخ انفجر على ما يبدو في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/سيئول-كوريا-الشمالية-تفشل-في-إطلاق-مقذوف-غامض-1059991421.html
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العالم, كوريا الشمالية
تحركات عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية وسط توترات عالمية... ماذا أظهرت أقمار صناعية؟
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كشفت صور أقمار صناعية، اليوم الجمعة، زيادة في تحركات القوات العسكرية في مطار ميريم في كوريا الشمالية، في علامة على ما يبدو للتجهيز لاستعراض عسكري ضخم.
وأظهرت الصور التي تم التقاطها من قبل شركة بلانيت لابس (Planet Labs) تجمعات القوات حيث شوهد ما يقرب من 20 صفا يتكون كل صف ما بين 50 إلى 300 جندي، ما يشير إلى أن ما بين ألف وستة آلاف جندي كانوا في مكان التدريب، وفقا لوكالة يونهاب
.
وتقترب كوريا الشمالية من الذكرى الـ110 لميلاد الزعيم السابق كيم إيل-سونغ الذي يصادف 15 أبريل/نيسان ما يرجح أن تكون هذه التحركات هي تمهيد لاستعراض عسكري ضخم بمناسبة هذه الذكرى.
كانت كوريا الشمالية قد أقامت عروضا عسكرية ضخمة بمناسبة الذكرى الـ100 والـ105 لميلاد كيم إيل-سونغ في عامي 2012 و2017 على التوالي.
وتأتي هذه التحركات بعد فشل بيونغ يانغ في إطلاق مقذوف "غير محدد" يشتبه في كونه صاروخا باليستيا، وفق ما ورد في بيان مقتضب لهيئة الأركان المشتركة (JCS) التابعة للجيش الكوري الجنوبي.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "يونهاب" إن الصاروخ
انفجر على ما يبدو في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومترا.