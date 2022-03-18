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تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج
تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج
أفادت وسائل إعلام نرويجية، مساء اليوم الجمعة، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T21:39+0000
2022-03-18T22:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
النرويج
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وقالت مراكز تنسيق الإنقاذ المشتركة في النرويج يوم الجمعة إن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة أشخاص تحطمت في شمالي البلاد.وكانت طائرة في-22 أوسبري تشارك في تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تحت عنوان "الرد البارد" عندما تم الإبلاغ عن فقدها في الساعة 1726 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكر المركز.وكانت الطائرة في تمرين وكان من المقرر أن تهبط الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، لكن الطقس كان سيئا في المنطقة مع تدهور الظروف.وقال متحدث باسم مركز الانقاذ لرويترز "اكتشفنا الحادثة من الجو، ووجدناها بعد تلقي إشارة الطوارئ"، مضيفا أن "مصير من كانوا على متن الطائرة لم يعرف بعد".
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الولايات المتحدة الأمريكية, النرويج

تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج

21:39 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 22:06 GMT 18.03.2022)
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أفادت وسائل إعلام نرويجية، مساء اليوم الجمعة، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج.
وقالت مراكز تنسيق الإنقاذ المشتركة في النرويج يوم الجمعة إن طائرة عسكرية أمريكية على متنها أربعة أشخاص تحطمت في شمالي البلاد.
وكانت طائرة في-22 أوسبري تشارك في تدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تحت عنوان "الرد البارد" عندما تم الإبلاغ عن فقدها في الساعة 1726 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكر المركز.
وكانت الطائرة في تمرين وكان من المقرر أن تهبط الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، لكن الطقس كان سيئا في المنطقة مع تدهور الظروف.
وقال متحدث باسم مركز الانقاذ لرويترز "اكتشفنا الحادثة من الجو، ووجدناها بعد تلقي إشارة الطوارئ"، مضيفا أن "مصير من كانوا على متن الطائرة لم يعرف بعد".
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