تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:11 GMT 18.03.2022
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".
في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".
في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
06:10 GMT 18.03.2022