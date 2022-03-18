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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تغطية-مباشرة-اليوم-الثالث-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060044186.html
تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T06:04+0000
2022-03-18T06:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:04 GMT 18.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:11 GMT 18.03.2022
لوغانسك: القوات الأوكرانية تجدد قصفها لمناطق متفرفة شرقي أوكرانيا
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الجمعة، عن تجدد القصف الأوكراني على قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة.
وأصدر المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار بيانا قال فيه: "القوات الأوكرانية جددت قصفها على قرية فرونزي".
وبحسب البيان: "قامت القوات الأوكرانية بالقصف بعدة صواريخ استهدفت الأماكن السكنية في المنطقة وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ".
في السياق نفسه، أطلقت المدفعية الأوكرانية عشرة صواريخ من نظام غراد على منطقة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
06:10 GMT 18.03.2022
القوات الأوكرانية المتقهقرة تخسر دبابات "إفريقية"
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