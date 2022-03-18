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https://arabic.sputniknews.com/20220318/تفاصيل-مثيرة-كيف-هربت-إيران-من-عقوبات-أمريكا-وأصبحت-أكثر-قوة-1060071081.html
تفاصيل تنشر لأول مرة... كيف هربت إيران من عقوبات أمريكا وأصبحت أكثر قوة؟
تفاصيل تنشر لأول مرة... كيف هربت إيران من عقوبات أمريكا وأصبحت أكثر قوة؟
قال مسؤولون غربيون إن إيران أنشأت نظاما مصرفيا سريا للالتفاف على العقوبات الأمريكية، على نحو مكنها من تحمل الحصار المفروض على اقتصادها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T15:58+0000
2022-03-18T16:05+0000
العالم
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات، أن طهران نجحت عبر ذلك النظام في إدارة عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها واشنطن.وذكرت الصحيفة أنها تحصلت أيضا على وثائق تدعم ذلك.وساعد النظام السري طهران على مقاومة ضغوط إدارة بايدن، وشراء الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات، ما منحها نفوذا في المحادثات النووية الجارية حاليا في فيينا.وأتاح اتفاق 2015 الذي أبرم بعد أعوام شاقة من المفاوضات، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.وتهدف مباحثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات، وامتثال طهران مجددا لكامل التزاماتها بموجب بنوده.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/مشروع-قانون-يمنع-بايدن-من-رفع-العقوبات-عن-إيران-هل-يعرقل-الكونغرس-مفاوضات-فيينا-1060063032.html
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العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

تفاصيل تنشر لأول مرة... كيف هربت إيران من عقوبات أمريكا وأصبحت أكثر قوة؟

15:58 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 18.03.2022)
© AFP 2022 / HOالمرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / HO
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قال مسؤولون غربيون إن إيران أنشأت نظاما مصرفيا سريا للالتفاف على العقوبات الأمريكية، على نحو مكنها من تحمل الحصار المفروض على اقتصادها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات، أن طهران نجحت عبر ذلك النظام في إدارة عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها واشنطن.
وذكرت الصحيفة أنها تحصلت أيضا على وثائق تدعم ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وشركات وكيلة مسجلة خارج البلاد، وشركات تنسق التجارة المحظورة، وغرفة مقايضة للتبادلات في إيران.

الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
مشروع قانون يمنع بايدن من رفع العقوبات عن إيران... هل يعرقل الكونغرس مفاوضات فيينا؟
13:20 GMT
وساعد النظام السري طهران على مقاومة ضغوط إدارة بايدن، وشراء الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات، ما منحها نفوذا في المحادثات النووية الجارية حاليا في فيينا.
وأتاح اتفاق 2015 الذي أبرم بعد أعوام شاقة من المفاوضات، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.
وتهدف مباحثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات، وامتثال طهران مجددا لكامل التزاماتها بموجب بنوده.
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