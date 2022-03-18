https://arabic.sputniknews.com/20220318/تونس-الحكم-بسجن-15-شخصا-من-مشجعي-الترجي-1060061539.html
تونس.. الحكم بسجن 15 شخصا من مشجعي الترجي
تونس.. الحكم بسجن 15 شخصا من مشجعي الترجي
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التونسية، اليوم الجمعة، بالحكم بالسجن لـ 15 شخصا من مشجعي نادي الترجي التونسي. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:50+0000
2022-03-18T12:50+0000
2022-03-18T12:50+0000
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وذكرت قناة نسمة، مساء اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت بالسجن لمدة سنتين مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 15 شابا من محبي ومشجعي الترجي الرياضي التونسي.ونقلت القناة عن إذاعة موزاييك أن محبي ومشجعي فريق باب سويقة قد تم ايقافهم، أيضا، على خلفية لقاء فريقهم ضد النادي الرياضي البنزرتي بالملعب الأولمبي حمادي العقربي، برادس.وكان اللقاء الذي جمع الترجي الرياضي بالنادي البنزرتي، قد شهد أعمال شغب بين عدد من جماهير فريق باب سويقة في مرحلة أولى، ثم وقعت مناوشات بين جماهير الفريق مع الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين اللقاء، فيما بعد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس.. الحكم بسجن 15 شخصا من مشجعي الترجي
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قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التونسية، اليوم الجمعة، بالحكم بالسجن لـ 15 شخصا من مشجعي نادي الترجي التونسي.
وذكرت قناة نسمة
، مساء اليوم الجمعة، أن المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت بالسجن لمدة سنتين مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 15 شابا من محبي ومشجعي الترجي الرياضي التونسي.
ونقلت القناة عن إذاعة موزاييك أن محبي ومشجعي فريق باب سويقة قد تم ايقافهم، أيضا، على خلفية لقاء فريقهم ضد النادي الرياضي البنزرتي بالملعب الأولمبي
حمادي العقربي، برادس.
وكان اللقاء الذي جمع الترجي الرياضي
بالنادي البنزرتي، قد شهد أعمال شغب بين عدد من جماهير فريق باب سويقة في مرحلة أولى، ثم وقعت مناوشات بين جماهير الفريق مع الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين اللقاء، فيما بعد.