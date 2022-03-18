https://arabic.sputniknews.com/20220318/تويتر-يحجب-حساب-النائب-الأول-لممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-1060073848.html

"تويتر" يحجب حساب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

"تويتر" يحجب حساب النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة

أعلن النائب الأول لممثل روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، قيام "تويتر" بحجب حسابه الخاص على وسيلة التواصل الاجتماعي. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T17:11+0000

2022-03-18T17:11+0000

2022-03-18T17:16+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأشار بوليانسكي إلى أن "تويتر" حجب حسابه بسبب منشور يفضح زيف الادعاءات التي تزعم قيام الجيش الروسي بقتل مدنيين جراء غارة على مستشفى للولادة في ماريوبول.وأشار بوليانسكي إلى أنه في 7 مارس/ آذار، تم إبلاغ روسيا بأن جميع الأطباء والمرضى أجبروا على مغادرة المستشفى، مؤكدا زيف الادعاءات المتعلقة بوجود ضحايا والتي تبدو ملفقة بشكل واضح.رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".ونوّه نيبينزيا إلى أن مدينة ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم القوميين الأوكرانيين، لذلك هم (المتطرفون) "يتشبثون" بالمدينة.وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html

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