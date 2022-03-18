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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220318/جامعة-فلوريدا-الأمريكية-تزيل-اسم-كارل-ماركس-من-غرفة-الدراسة-المخصصة-له-1060042916.html
جامعة فلوريدا الأمريكية تزيل اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له
جامعة فلوريدا الأمريكية تزيل اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له
حذفت جامعة فلوريدا اسم الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له بسبب الصراع في أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T00:30+0000
2022-03-18T00:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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واشنطن ـ سبوتنيك. وقال تقرير لمحطة ABC 4 News المحلية، يوم الخميس، إن جامعة فلوريدا قررت أنه من المناسب إزالة اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال التقرير إن غرفة الدراسة كانت قد سُميت في السابق باسم مؤلف "البيان الشيوعي" في عام 2014.وأضاف التقرير أن غرف مجموعات الدراسة الأخرى في الحرم الجامعي تمت تسميتها أيضًا على أسماء الأفراد المؤثرين، بما في ذلك بنجامين فرانكلين وويليام شكسبير ومارتن لوثر كينج جونيور.واستخدمت غرفة الدراسة الجماعية لوحة تصف ماركس بأنه فيلسوف واقتصادي راديكالي وناقد ثوري معروف باسم مؤسس الاشتراكية العلمية، وفقًا للتقرير.هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/منع-القطط-الروسية-من-المشاركة-في-المعارض-الدولية-1059391388.html
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روسيا

جامعة فلوريدا الأمريكية تزيل اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له

00:30 GMT 18.03.2022
© Sputnik . A. Sverdlov / الذهاب إلى بنك الصوركارل ماركس
كارل ماركس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . A. Sverdlov
/
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حذفت جامعة فلوريدا اسم الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له بسبب الصراع في أوكرانيا.
واشنطن ـ سبوتنيك. وقال تقرير لمحطة ABC 4 News المحلية، يوم الخميس، إن جامعة فلوريدا قررت أنه من المناسب إزالة اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال التقرير إن غرفة الدراسة كانت قد سُميت في السابق باسم مؤلف "البيان الشيوعي" في عام 2014.
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وأضاف التقرير أن غرف مجموعات الدراسة الأخرى في الحرم الجامعي تمت تسميتها أيضًا على أسماء الأفراد المؤثرين، بما في ذلك بنجامين فرانكلين وويليام شكسبير ومارتن لوثر كينج جونيور.
واستخدمت غرفة الدراسة الجماعية لوحة تصف ماركس بأنه فيلسوف واقتصادي راديكالي وناقد ثوري معروف باسم مؤسس الاشتراكية العلمية، وفقًا للتقرير.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:14 GMT
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