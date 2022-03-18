https://arabic.sputniknews.com/20220318/جامعة-فلوريدا-الأمريكية-تزيل-اسم-كارل-ماركس-من-غرفة-الدراسة-المخصصة-له-1060042916.html

جامعة فلوريدا الأمريكية تزيل اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له

جامعة فلوريدا الأمريكية تزيل اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له

حذفت جامعة فلوريدا اسم الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس من غرفة الدراسة المخصصة له بسبب الصراع في أوكرانيا. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T00:30+0000

2022-03-18T00:30+0000

2022-03-18T00:30+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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واشنطن ـ سبوتنيك. وقال تقرير لمحطة ABC 4 News المحلية، يوم الخميس، إن جامعة فلوريدا قررت أنه من المناسب إزالة اسم كارل ماركس من غرفة الدراسة بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال التقرير إن غرفة الدراسة كانت قد سُميت في السابق باسم مؤلف "البيان الشيوعي" في عام 2014.وأضاف التقرير أن غرف مجموعات الدراسة الأخرى في الحرم الجامعي تمت تسميتها أيضًا على أسماء الأفراد المؤثرين، بما في ذلك بنجامين فرانكلين وويليام شكسبير ومارتن لوثر كينج جونيور.واستخدمت غرفة الدراسة الجماعية لوحة تصف ماركس بأنه فيلسوف واقتصادي راديكالي وناقد ثوري معروف باسم مؤسس الاشتراكية العلمية، وفقًا للتقرير.هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/منع-القطط-الروسية-من-المشاركة-في-المعارض-الدولية-1059391388.html

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