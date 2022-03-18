https://arabic.sputniknews.com/20220318/حرس-الحدود-البولندي-أكثر-من-مليوني-لاجئ-أوكراني-دخلوا-البلاد-1060052915.html

حرس الحدود البولندي: أكثر من مليوني لاجئ أوكراني دخلوا البلاد

حرس الحدود البولندي: أكثر من مليوني لاجئ أوكراني دخلوا البلاد

أعلن حرس الحدود البولندي، اليوم الجمعة، إن أكثر من مليوني لاجئ دخلوا البلاد قادمين من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T10:03+0000

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2022-03-18T10:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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ونقلت رويترز عن حرس الحدود البولندي تغريدة له على تويتر" اليوم الجمعة، قال فيه إنه في التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) تجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا مليونين، معظمهم من النساء والأطفال".وفي وقت سابق، قال وزير الدولة البولندي للبنية التحتية للطاقة الاستراتيجية بيوتر نايمسكي، أمس الخميس، إن بولندا لا تنوي شراء الغاز الروسي بعد عام 2022، حتى بموجب عقود قصيرة الأجل.وأضاف نايمسكي: "حتى لو بدا لشخص ما أن هذه (عمليات التسليم بموجب عقود قصيرة الأجل) يمكن أن تكون مربحة من وجهة نظر تجارية، فمن الصعب تخيل ذلك في الوقت الحالي".وينتهي العقد طويل الأجل لتوريد الغاز الروسي إلى بولندا في نهاية عام 2022. وقررت السلطات البولندية عدم تمديده.يذكر أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، دعا مطلع الشهر الجاري، إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن بولندا تجري مفاوضات مع أستراليا بشأن إمدادات الفحم للتخلي عن استيراده من روسيا.

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