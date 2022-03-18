https://arabic.sputniknews.com/20220318/حسناوات-بيلاروسيات-يتنافسن-على-لقب-ملكة-جمال-وزارة-الداخلية-فيديو-1060073680.html
حسناوات بيلاروسيات يتنافسن على لقب ملكة جمال وزارة الداخلية... فيديو
حسناوات بيلاروسيات يتنافسن على لقب ملكة جمال وزارة الداخلية... فيديو
أقامت هيئات وزارة الداخلية في بيلاروسيا بمبادرة من الوزير حفل اختيار ملكة الجمال ضمن الكوادر النسوية العاملة في وزارة الداخلية البيلاروسية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T17:03+0000
2022-03-18T17:03+0000
2022-03-18T17:03+0000
منوعات
بيلاروس
مسابقة ملكة الجمال
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وكانت الفائزة في مسابقة ملكة جمال وزارة الداخلية في بيلاروسيا لعام 2022 الشابة كسينيا تسوبرون، رئيسة قسم القصر (المراهقين) في مقاطعة دزيرجينسكي.وأقيمت المسابقة على مدى عدة أشهر، ووفقا لشروط المسابقة، قمن الفتيات المرشحات في نشر صورهن على تطبيق "إنستغرام" قبل ثلاثة أشهر من المسابقة، حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار إحصاء"الإعجابات" على الموقع.وحلت في المرتبة الثانية، فاليريا زوركو، مفتشة محلية للقصر (المراهقين) في دائرة مقاطعة موسكوفسكي للشؤون الداخلية في العاصمة مينسك.وأظهرت نتائج التصويت فوز أناستاسيا مارشينكو، رئيسة مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإدارة الأمن بوزارة الشؤون الداخلية ، بجائزة ملكة الجمال، بحسب اختيار الجمهور.وتم منح لقب "ملكة جمال الجاذبية" إلى فالنتينا كوبرينكو، وهي طالبة في السنة الرابعة في أكاديمية وزارة الداخلية البيلاروسية.ومنحت ألكسندرا شفيدوفا لقب "ملكة جمال اللطف"، وهي طالبة في السنة الثانية في قسم الشرطة في معهد موغيليف بوزارة الداخلية.وتم تسليم الجوائز من قبل مستشار وزير الداخلية، عدد من المسؤولين منهم العقيد المتقاعد بالشرطة فالنتين بوتابوفيتش، ونائب الوزير دميتري كورزيوك، ورئيس وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ناتاليا ساخارشوك.
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منوعات, بيلاروس, مسابقة ملكة الجمال
حسناوات بيلاروسيات يتنافسن على لقب ملكة جمال وزارة الداخلية... فيديو
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أقامت هيئات وزارة الداخلية في بيلاروسيا بمبادرة من الوزير حفل اختيار ملكة الجمال ضمن الكوادر النسوية العاملة في وزارة الداخلية البيلاروسية.
وكانت الفائزة في مسابقة ملكة جمال
وزارة الداخلية في بيلاروسيا لعام 2022 الشابة كسينيا تسوبرون، رئيسة قسم القصر (المراهقين) في مقاطعة دزيرجينسكي.
وأقيمت المسابقة على مدى عدة أشهر، ووفقا لشروط المسابقة، قمن الفتيات المرشحات في نشر صورهن على تطبيق "إنستغرام" قبل ثلاثة أشهر من المسابقة، حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار إحصاء"الإعجابات" على الموقع.
وحلت في المرتبة الثانية، فاليريا زوركو، مفتشة محلية للقصر (المراهقين) في دائرة مقاطعة موسكوفسكي للشؤون الداخلية في العاصمة مينسك.
وأظهرت نتائج التصويت فوز أناستاسيا مارشينكو، رئيسة مكتب خدمات الرقابة الداخلية بإدارة الأمن بوزارة الشؤون الداخلية ، بجائزة ملكة الجمال
، بحسب اختيار الجمهور.
وتم منح لقب "ملكة جمال الجاذبية" إلى فالنتينا كوبرينكو، وهي طالبة في السنة الرابعة في أكاديمية وزارة الداخلية البيلاروسية.
ومنحت ألكسندرا شفيدوفا لقب "ملكة جمال اللطف"، وهي طالبة في السنة الثانية في قسم الشرطة في معهد موغيليف بوزارة الداخلية.
وتم تسليم الجوائز من قبل مستشار وزير الداخلية، عدد من المسؤولين منهم العقيد المتقاعد بالشرطة فالنتين بوتابوفيتش، ونائب الوزير دميتري كورزيوك، ورئيس وحدة خدمات الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ناتاليا ساخارشوك.