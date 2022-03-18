https://arabic.sputniknews.com/20220318/حقيقة-اعتقال-اللبناني-ميشال-حايك-في-السعودية-1060070046.html

حقيقة اعتقال اللبناني ميشال حايك في السعودية

حقيقة اعتقال اللبناني ميشال حايك في السعودية

رد اللبناني ميشال حايك، لأول مرة على التقارير التي زعمت اعتقاله في المملكة العربية السعودية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T15:31+0000

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أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

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وقال موقع الجرس اللبناني، إنه "عثر في هاتف حايك على معلومات دقيقة تخص المملكة وأن لا أخبار جديدة عنه، إلا أن هذه الشائعة نفاها حايك في حديث له، وقال إنه لم يزر السعودية منذ فترة طويلة، وانه اعتاد على الأخبار المفبركة بحقه".وكانت السلطات اللبنانية أحالت مقدم البرامج اللبناني هشام حداد للقضاء على خلفية سخريته من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إحدى حلقات برنامجه الساخر "لهون وبس"، في عام 2018.وكان حداد استضاف خبير التوقعات الفلكية ميشال حايك، في الحلقة التي عرضت 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وتضمنت توقعات لمشاهير وشخصيات عامة من بينها محمد بن سلمان، الذي نصحه ميشال حايك "بالتخفيف من تناول الوجبات السريعة".إلا أن المذيع اللبناني علّق ساخرًا، بقوله: "مع كل ما يحصل في المنطقة، تنصحه أن يتوقف عن تناول الهمبرغر؟ أنا أنصحه أن يوقف الاعتقالات السريعة، أنصحه أن يوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، ولكن ما علاقتنا بالوجبات السريعة؟".وأثارت إحالة حداد للمحاكمة ضجة كبرى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تضع مسألة حرية الإعلام والصحافة، في مرمى سهام المنتقدين على الساحة اللبنانية.

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