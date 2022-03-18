https://arabic.sputniknews.com/20220318/خبير-انضمام--القرم-لروسيا-عام-2014-جنبها-سيناريو-دونباس-الدموي--1060060431.html
خبير: انضمام القرم لروسيا عام 2014 جنبها سيناريو دونباس الدموي
خبير: انضمام القرم لروسيا عام 2014 جنبها سيناريو دونباس الدموي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ثمانية سنوات مرت منذ عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا أكدت صواب هذا القرار. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:35+0000
2022-03-18T12:35+0000
2022-03-18T12:35+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060060244_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6a05da1faf385ff815dd9ca4f71b60de.png
خبير: انضمام القرم لروسيا عام 2014 جنبها سيناريو دونباس الدموي
خبير: انضمام القرم لروسيا عام 2014 جنبها سيناريو دونباس الدموي
وقال بوتين، أثناء اجتماع ترأسه يوم الخميس الماضي بخصوص التنمية في القرم ومدينة سيفاستوبول: "نلتقي معكم قبيل ذكرى إعادة انضمام القرم إلى روسيا، ونتذكر جميعا الشجاعة والوطنية اللتين أظهرهما سكان القرم وسيفاستوبول في ذلك الحين عندما شكلوا جدارا في طريق النازيين الجدد والراديكاليين والذين دبروا انقلابا سلطويا في كييف".يقول أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق فذ هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060060244_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d99edfba85dff063d36461347a59ec87.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: انضمام القرم لروسيا عام 2014 جنبها سيناريو دونباس الدموي
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ثمانية سنوات مرت منذ عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا أكدت صواب هذا القرار.
وقال بوتين، أثناء اجتماع ترأسه يوم الخميس الماضي بخصوص التنمية في القرم ومدينة سيفاستوبول: "نلتقي معكم قبيل ذكرى إعادة انضمام القرم إلى روسيا، ونتذكر جميعا الشجاعة والوطنية اللتين أظهرهما سكان القرم وسيفاستوبول في ذلك الحين عندما شكلوا جدارا في طريق النازيين الجدد والراديكاليين والذين دبروا انقلابا سلطويا في كييف".
يقول أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل د. عمار قناه، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" شبه جزيرة القرم كانت جمهورية داخل أوكرانيا ذات حكم ذاتي، وهذا موثق في الدستور الأوكراني آنذاك، لذلك اتبع سكان القرم القانون الأوكراني والقانون الدولي فيما يخص تقرير المصير، وصوت السكان لصالح الانضمام إلى روسيا، وتخلوا عن أوكرانيا التي كانت تتبع سياسية قومية متطرفة ضد السكان الروس فيها، بعد انقلاب عام 2014 ".
وأشار قناه إلى أن:
"قرار التخلي عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا كان قرارا سليما، وكل سكان شبه الجزيرة يقدرون هذه المسألة وهذه المخاطر لغاية الآن، استنادا إلى ما جرى في منطقة الدونباس عامي 2014 و2015 ، وكان هذا السيناريو متوقعا حصوله في شبه الجزيرة لو لم تنضم لروسيا، بسيناريو أسوء مما جرى لجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك الشعبيتين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق فذ هذه الصفحة..