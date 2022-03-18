https://arabic.sputniknews.com/20220318/خبير-كويتي-جونسون-عاد-بخفي-حنين-ودول-الخليج-لن-تخرق-اتفاق-أوبك-1060051899.html

خبير كويتي: جونسون عاد "بخفي حنين" ودول الخليج لن تخرق اتفاق "أوبك+"

خبير كويتي: جونسون عاد "بخفي حنين" ودول الخليج لن تخرق اتفاق "أوبك+"

رجح الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور، اليوم الجمعة، فشل زيارة رئيس الوزراء البريطاني، باريس جونسون، إلى السعودية والإمارات، مشيرا إلى أن دول الخليج لن تلبي... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:40+0000

2022-03-18T09:40+0000

2022-03-18T09:40+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوخضور، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، حول نتائج زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى المنطقة: "رئيس الوزراء البريطاني عاد بخفي حنين. في تصريح رئيس الوزراء البريطاني قال إنه طرح قضايا كثيرة، على الرغم من أن هدف زيارته الأخيرة هو رفع إنتاج النفط، لكنه لم يتكلم عن هذا الموضوع".وأضاف الخبير الاقتصادي أن "رئيس الوزراء البريطاني تكلم عن استقرار الأسواق، ولم يتطرق لزيادة الإنتاج، من الصحيح أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى استقرار الأسواق، لكنها قد لا تؤدي هذا الغرض في بعض الأوقات. لو ذكر أن هذه الزيارة حققت الهدف، بأنه اتفق، افتراضا، مع السعودية والإمارات على زيادة الإنتاج، لصرح بذلك بشكل مباشر وصريح".ورأى بوخضور أن "الزيارة كانت فاشلة وتأتي على خطى الولايات المتحدة التي سبقتها في محادثاتها مع السعودية".مشددا على أن الزيارات التي تليها لن تنجح أيضا، معللاً الأمر بقوله، إن "الموضوع شائك جدا وفيه ملفات شائكة، الغرب لم يف بهذه الملفات، مع دول الخليج حول القضايا التي تهم هذه الدول".وحول العلاقات بين دول الخليج والغرب قال الخبير، إن "الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بشكل عام، لم تقدم مبادرة واحدة حول القضايا التي تهم دول الخليج"، مضيفا بقوله "الآن هم يريدون أن يحققوا ما يصبون إليه في مسألة النفط، ثم بعد ذلك لم يفوا بأي مطالب لدول الخليج".واختتم بقوله "من جانب آخر، "أوبك+"، اتفاق ولا يمكن لأي دول اتخاذ قرار أحادي، وهذه معلومة لا أعرف كيف تفوت أذهان الأمريكيين والبريطانيين".هناك اتفاق "أوبك+" وهذا الاتفاق "لا يمكن خرقه وخاصة من قبل دول الخليج. الاتفاق سيظل ساريا وخلال أي اجتماع قادم سيطرح، إن كان سيطرح رفع الإنتاج، ولكني أرجح أن يبقى مستوى رفع الإنتاج عند المستوى الذي كان عليه".هذا قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة للإمارات والسعودية، المصدرتين للنفط والشريكتين في تكتل "أوبك+"، من أجل زيادة إنتاج النفط وخفض أسعاره. بيد أن جونسون فشل في الحصول على تعهدات من أبوظبي والرياض بزيادة إنتاجهما من النفط نظراً لما تتمتعان به من علاقات قوية مع موسكو ومصلحتهما الكبيرة في زيادة أسعار النفط العالمية لدعم ميزانيتهما.ولم تستجب السعودية والإمارات، اللتان تشهد علاقتهما الوثيقة مع واشنطن توترا، حتى الآن، لمناشدات الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع أسعار الخام الذي ينذر بموجة ركود عالمية بعد أزمة أوكرانيا، والعقوبات المفروضة من الدول الغربية على الاقتصاد الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-جونسون-ومحمد-بن-سلمان-يتفقان-على-التعاون-من-أجل-استقرار-سوق-الطاقة-1059999060.html

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