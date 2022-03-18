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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/خطاب-بوتين-في-الذكرى-السنوية-الثامنة-لعودة-شبه-جزيرة-القرم-إلى-روسيا-1060055345.html
خطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا
خطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا في حفل موسيقي في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T13:22+0000
2022-03-18T13:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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حفل ربيع القرم في ملعب لوجنيكي، موسكو، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

خطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا

13:22 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 13:37 GMT 18.03.2022)
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يتبع
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا في حفل موسيقي في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
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13:40 GMT 18.03.2022
بوتين: بدأنا بالعملية العسكرية لإنقاذ الناس من هذه المعاناة، من هذه الإبادة الجماعية التي هي السبب الرئيسي والدافع والهدف الرئيسي للعملية العسكرية التي بدأناها في دونباس وأوكرانيا.
13:39 GMT 18.03.2022
بوتين: سكان الدونباس تعرضوا لعمليات عسكرية ممنهجة، وتم وضعهم على الفور في حصار، وتعرضوا لقصف منهجي بالمدافع، وضربات جوية، هذا ما يسمى إبادة جماعية.
13:37 GMT 18.03.2022
بوتين: ليست بالقرارات فقط، النقطة المهمة هي أن سكان القرم وسيفاستوبول فعلوا الشيء الصحيح عندما وضعوا حاجزًا صلبًا في طريق النازيين الجدد والقوميين المتطرفين. وما حدث في مناطق أخرى وما زال يحدث هو أفضل تأكيد على صحة قرارهم.
13:25 GMT 18.03.2022
بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس .
13:24 GMT 18.03.2022
بوتين: جاء في الكتاب المقدس: "عندما يقدّم أحد ما روحه مقابل الدفاع عن أشخاص آخرين فإن هذه أعلى درجات المحبة".
13:23 GMT 18.03.2022
بوتين: نهنئ سكان القرم بهذه المناسبة.
13:22 GMT 18.03.2022
بوتين: المسألة ليست فقط في القرارات بل عندما تصرف سكان القرم بشكل صحيح وأصبحوا عائقا أمام النازيين الجدد.
13:21 GMT 18.03.2022
بوتين: كان يجب إخراج القرم من ذلك الوضع المخزي الذي عاشت فيه القرم وسيفاستوبل عندما اعتبر أهاليهما كأشخاص من فئة ثانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
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