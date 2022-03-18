خطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا

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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا في حفل موسيقي في ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
13:40 GMT 18.03.2022
بوتين: بدأنا بالعملية العسكرية لإنقاذ الناس من هذه المعاناة، من هذه الإبادة الجماعية التي هي السبب الرئيسي والدافع والهدف الرئيسي للعملية العسكرية التي بدأناها في دونباس وأوكرانيا.
13:39 GMT 18.03.2022
بوتين: سكان الدونباس تعرضوا لعمليات عسكرية ممنهجة، وتم وضعهم على الفور في حصار، وتعرضوا لقصف منهجي بالمدافع، وضربات جوية، هذا ما يسمى إبادة جماعية.
13:37 GMT 18.03.2022
بوتين: ليست بالقرارات فقط، النقطة المهمة هي أن سكان القرم وسيفاستوبول فعلوا الشيء الصحيح عندما وضعوا حاجزًا صلبًا في طريق النازيين الجدد والقوميين المتطرفين. وما حدث في مناطق أخرى وما زال يحدث هو أفضل تأكيد على صحة قرارهم.
13:25 GMT 18.03.2022
بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس .
13:24 GMT 18.03.2022
بوتين: جاء في الكتاب المقدس: "عندما يقدّم أحد ما روحه مقابل الدفاع عن أشخاص آخرين فإن هذه أعلى درجات المحبة".
13:23 GMT 18.03.2022
بوتين: نهنئ سكان القرم بهذه المناسبة.
13:22 GMT 18.03.2022
بوتين: المسألة ليست فقط في القرارات بل عندما تصرف سكان القرم بشكل صحيح وأصبحوا عائقا أمام النازيين الجدد.
13:21 GMT 18.03.2022
بوتين: كان يجب إخراج القرم من ذلك الوضع المخزي الذي عاشت فيه القرم وسيفاستوبل عندما اعتبر أهاليهما كأشخاص من فئة ثانية.