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https://arabic.sputniknews.com/20220318/دبلوماسي-روسي-هناك-اهتمام-هندي-بشراء-النفط-من-موسكو-1060049498.html
دبلوماسي روسي: هناك اهتمام هندي بشراء النفط من موسكو
دبلوماسي روسي: هناك اهتمام هندي بشراء النفط من موسكو
أعلن السفير الروسي لدى نيودلهي، دينيس أليبوف، أن الهند مهتمة بإمدادات النفط من روسيا وتعتزم توسيع التعاون، حيث يجري تنسيق واتصالات في هذا المجال. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:44+0000
2022-03-18T08:44+0000
العالم
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وقال السفير الروسي خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": إن "الهنود مهتمون بتزويد روسيا بالنفط والهيدروكربونات ونحن مهتمون بتوسيع التعاون في هذا المجال".وأضاف قائلا: "أعتقد أن هناك آفاقا جيدة تنفتح هنا وسيتم تكثيف هذا التعاون".وأشار الدبلوماسي إلى أن وزيري البلدين المسؤولين عن قطاع الطاقة قد ناقشا هذا الموضوع بالفعل، قائلا "يجري الآن بالفعل حوار نشط وموضوعي، لذا أعتقد أن نتائجه ستعلن في المستقبل القريب".
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العالم

دبلوماسي روسي: هناك اهتمام هندي بشراء النفط من موسكو

08:44 GMT 18.03.2022
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أعلن السفير الروسي لدى نيودلهي، دينيس أليبوف، أن الهند مهتمة بإمدادات النفط من روسيا وتعتزم توسيع التعاون، حيث يجري تنسيق واتصالات في هذا المجال.
وقال السفير الروسي خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": إن "الهنود مهتمون بتزويد روسيا بالنفط والهيدروكربونات ونحن مهتمون بتوسيع التعاون في هذا المجال".
وأضاف قائلا: "أعتقد أن هناك آفاقا جيدة تنفتح هنا وسيتم تكثيف هذا التعاون".
وأشار الدبلوماسي إلى أن وزيري البلدين المسؤولين عن قطاع الطاقة قد ناقشا هذا الموضوع بالفعل، قائلا "يجري الآن بالفعل حوار نشط وموضوعي، لذا أعتقد أن نتائجه ستعلن في المستقبل القريب".
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