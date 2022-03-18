عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/دونيتسك-روسيا-فرضت-منطقة-حظر-طيران-فوق-دونباس-1060045751.html
دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس
دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:25+0000
2022-03-18T07:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/82/1045478266_0:835:2049:1987_1920x0_80_0_0_139aa1b1e99e573614bf2ad0b49d5150.jpg
وقال باسورين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.وأكد باسورين أنه ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/82/1045478266_0:643:2049:2179_1920x0_80_0_0_6a5ab502158db93704d071a5e37656af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس

07:25 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق طراد الصواريخ "فارياغ" صاروخ "إس-300" تابعة لمنظومة الدفتع الجوي "فورت" أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي
إطلاق طراد الصواريخ فارياغ صاروخ إس-300 تابعة لمنظومة الدفتع الجوي فورت أثناء مناورات واسعة النطاق في المحيط الهادئ قبالة ساحل كامتشاتكا الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس.
وقال باسورين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.
وأكد باسورين أنه ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала