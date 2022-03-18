https://arabic.sputniknews.com/20220318/دونيتسك-روسيا-فرضت-منطقة-حظر-طيران-فوق-دونباس-1060045751.html
دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس
دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس
أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T07:25+0000
2022-03-18T07:25+0000
2022-03-18T07:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال باسورين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.وأكد باسورين أنه ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس
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أعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، أن روسيا فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس.
وقال باسورين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن موسكو فرضت منطقة حظر طيران فوق دونباس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية نشرت مظلة دفاعية فوق المنطقة لصد الهجمات الصاروخية.
وأكد باسورين أنه ليس من الضروري تسليم دونيتسك منصات ومنظومات دفاعية جوية ويكفي أن تقوم روسيا بعرض مساعدتها ونشر منظوماتها الدفاعية فوق دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.