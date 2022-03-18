https://arabic.sputniknews.com/20220318/رئيس-الحكومة-الكرواتية-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-كانت-استطلاعية-وتحمل-قنبلة-1060061753.html
رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة
رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة
كشف رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن الطائرة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت طائرة استطلاع مسيرة تم تطويرها لتحمل قنبلة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:55+0000
2022-03-18T12:55+0000
2022-03-18T12:55+0000
العالم
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وقال رئيس الوزراء الكرواتي: "كانت الطائرة المسيرة مسلحة وحدث انفجار والأرجح أنها كانت قنبلة متصلة بالطائرة بعد تعديلها لحمل هذا السلاح". وفقًا لبلينكوفيتش، فإن الردارات رصدت إشارة ضعيفة تتعلق بالطائرة المسيرة أثناء الطيران في سماء زغرب أما في رومانيا والمجر لم يتم رصدها مطلقا".وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "في الوقت الحالي، نحدد مسير الطائرة المسيرة وكيف عبرت من دولة إلى أخرى والتحقيقات جارية".وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة
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كشف رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن الطائرة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت طائرة استطلاع مسيرة تم تطويرها لتحمل قنبلة.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي: "كانت الطائرة المسيرة مسلحة وحدث انفجار والأرجح أنها كانت قنبلة متصلة بالطائرة بعد تعديلها لحمل هذا السلاح".
وفقًا لبلينكوفيتش، فإن الردارات رصدت إشارة ضعيفة تتعلق بالطائرة المسيرة أثناء الطيران في سماء زغرب أما في رومانيا والمجر لم يتم رصدها مطلقا".
وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "في الوقت الحالي، نحدد مسير الطائرة المسيرة وكيف عبرت من دولة إلى أخرى والتحقيقات جارية".
وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب
، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.