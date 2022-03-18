عربي
بوتين: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو التخلص من الإبادة الجماعية التي كان يتعرض لها سكان دونباس
https://arabic.sputniknews.com/20220318/رئيس-الحكومة-الكرواتية-الطائرة-المسيرة-الأوكرانية-كانت-استطلاعية-وتحمل-قنبلة-1060061753.html
رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة
رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة
كشف رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن الطائرة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت طائرة استطلاع مسيرة تم تطويرها لتحمل قنبلة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:55+0000
2022-03-18T12:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/03/1034060344_0:206:3500:2175_1920x0_80_0_0_79012d0f023930d6d59cdcc41c5d6d81.jpg
وقال رئيس الوزراء الكرواتي: "كانت الطائرة المسيرة مسلحة وحدث انفجار والأرجح أنها كانت قنبلة متصلة بالطائرة بعد تعديلها لحمل هذا السلاح". وفقًا لبلينكوفيتش، فإن الردارات رصدت إشارة ضعيفة تتعلق بالطائرة المسيرة أثناء الطيران في سماء زغرب أما في رومانيا والمجر لم يتم رصدها مطلقا".وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "في الوقت الحالي، نحدد مسير الطائرة المسيرة وكيف عبرت من دولة إلى أخرى والتحقيقات جارية".وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103406/03/1034060344_162:0:3338:2382_1920x0_80_0_0_1327ae173e390e0929e16562ffdd6949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيس الحكومة الكرواتية: الطائرة المسيرة الأوكرانية كانت استطلاعية وتحمل قنبلة

12:55 GMT 18.03.2022
© AFP 2022 / STRعاصمة كرواتيا زغرب
عاصمة كرواتيا زغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / STR
تابعنا عبرGoogle news
كشف رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، أن الطائرة المسيرة التي تحطمت في زغرب كانت طائرة استطلاع مسيرة تم تطويرها لتحمل قنبلة.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي: "كانت الطائرة المسيرة مسلحة وحدث انفجار والأرجح أنها كانت قنبلة متصلة بالطائرة بعد تعديلها لحمل هذا السلاح".
وفقًا لبلينكوفيتش، فإن الردارات رصدت إشارة ضعيفة تتعلق بالطائرة المسيرة أثناء الطيران في سماء زغرب أما في رومانيا والمجر لم يتم رصدها مطلقا".
وأضاف رئيس الحكومة قائلا: "في الوقت الحالي، نحدد مسير الطائرة المسيرة وكيف عبرت من دولة إلى أخرى والتحقيقات جارية".
وأعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة في أحد شوارع العاصمة زغرب، ترافق بسماع دوي انفجار هز المدينة بأكملها.
وقال عمدة مدينة زغرب إن السلطات باشرت التحقيقات للتعرف على هوية الطائرة المسيرة وكيفية وصولها إلى العاصمة دون رصدها من قبل قوات الدفاع الجوي الكرواتي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيخطاب بوتين في الذكرى السنوية الثامنة لعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا13:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала