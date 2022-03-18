https://arabic.sputniknews.com/20220318/رئيس-الحكومة-اللبنانية-بعض-القضاة-يدفعون-باتجاه-افتعال-توترات-في-البلاد-1060054787.html
رئيس الحكومة اللبنانية: بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في البلاد
رئيس الحكومة اللبنانية: بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في البلاد
قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في لبنان. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:38+0000
2022-03-18T10:38+0000
2022-03-18T10:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأضاف ميقاتي في بيان له، أن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد "وهذا أمر خطير"، بحسب وكالة "رويترز".وأفاد البيان بأن ميقاتي اتفق في اجتماع مع وزير العدل هنري خوري على "الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف"، دون أن يحدد قضية معينة.ولفت البيان إلى إجراء تحقيقات قضائية في القطاع المصرفي بما يشمل محاولات لاستعادة المودعين حقوقهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/لبنان-منع-سفر-مدير-بنك-الاعتماد-المصرفي-وتجميد-أصول-البنك-1060019883.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
رئيس الحكومة اللبنانية: بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في البلاد
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قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن بعض القضاة يدفعون باتجاه افتعال توترات في لبنان.
وأضاف ميقاتي في بيان له، أن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد "وهذا أمر خطير"، بحسب وكالة "رويترز".
وأفاد البيان بأن ميقاتي اتفق في اجتماع مع وزير العدل هنري خوري على "الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف"، دون أن يحدد قضية معينة.
ولفت البيان إلى إجراء تحقيقات قضائية
في القطاع المصرفي بما يشمل محاولات لاستعادة المودعين حقوقهم.