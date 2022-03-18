https://arabic.sputniknews.com/20220318/روساتوم-تستخدم-الطباعة-الثلاثية-الأبعاد-لإنتاج-بدائل-للقطع-المستوردة-1060066410.html

روساتوم تستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج بدائل للقطع المستوردة

روساتوم تستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج بدائل للقطع المستوردة

فتحت عملاق الطاقة النووية الروسية "روساتوم" "خطا تشغيليا" لجذب الشركات التي تم إعاقة أنشطتها الإنتاجية أو تعليقها بسبب نقص قطع الغيار والمواد والمكونات التي... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T14:23+0000

2022-03-18T14:23+0000

2022-03-18T14:23+0000

روسيا

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في ظل ظروف الوصول المحدود للمكونات والقطع المستوردة، يواجه عدد من الشركات في قطاع التكنولوجيا في روسيا مشكلة توريد قطع غيار ومكونات للمعدات في صناعات مثل الهندسة الثقيلة والطاقة والفضاء وعدد من الصناعات الأخرى .تقوم شركة "Rusatom - Additive Technologies" التابعة لشركة روساتوم بتنفيذ مشاريع "الهندسة العكسية" التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية حتى عام 2030 من حيث التقنيات المضافة، بحسب ما ذكر موقع "atomic-energy".المجالات ذات الأولوية في الهندسة العكسية هي إنتاج مجموعة معينة من الأجزاء المصنوعة من السبائك المعدنية، وكذلك الإنتاج الجزئي أو الكامل باستخدام التقنيات المضافة، والتي ستعيد سلاسل الإنتاج وتحسن العمليات.الهندسة العكسية هي دراسة المنتجات في حالتها النهائية، وتحديد الخطوات التي تم تصميم المنتجات على أساسها، من أجل إنشاء نظائر لها خصائص مشابهة للأصل، دون نسخ مباشر.

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روسيا