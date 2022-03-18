https://arabic.sputniknews.com/20220318/روسيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-العقوبات-1060051771.html
روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات
روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" اليوم الجمعة، أن روسيا سجلت عدداً لا مثيل له في عدد العقوبات المفروضة ضدها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:34+0000
2022-03-18T09:34+0000
2022-03-18T09:34+0000
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وقال سيرغي لافروف لقناة "آر تي":وتحدث لافروف لقناة "آر تي" في موسكو عن آخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا. كامل المقابلة - اقرأ هنا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" اليوم الجمعة، أن روسيا سجلت عدداً لا مثيل له في عدد العقوبات المفروضة ضدها.
وقال سيرغي لافروف لقناة "آر تي":
هناك أكثر من 5000 عقوبة فردية ضد روسيا وهذا رقم قياسي لا مثيل له.
وتحدث لافروف لقناة "آر تي" في موسكو عن آخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا. كامل المقابلة - اقرأ هنا