عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220318/روسيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-العقوبات-1060051771.html
روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات
روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" اليوم الجمعة، أن روسيا سجلت عدداً لا مثيل له في عدد العقوبات المفروضة ضدها. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T09:34+0000
2022-03-18T09:34+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060052074_75:0:1280:678_1920x0_80_0_0_e482bbc083a55e3a7184930dd8e2bbc0.jpg
وقال سيرغي لافروف لقناة "آر تي":وتحدث لافروف لقناة "آر تي" في موسكو عن آخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا. كامل المقابلة - اقرأ هنا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060052074_0:0:904:678_1920x0_80_0_0_eee4a478e53ccaed4ba91fdbdda49ab0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير

روسيا تسجل رقما قياسيا في العقوبات

09:34 GMT 18.03.2022
روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد العقوبات
روسيا تسجل رقما قياسيا في عدد العقوبات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
تابعنا عبرGoogle news
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" اليوم الجمعة، أن روسيا سجلت عدداً لا مثيل له في عدد العقوبات المفروضة ضدها.
وقال سيرغي لافروف لقناة "آر تي":
هناك أكثر من 5000 عقوبة فردية ضد روسيا وهذا رقم قياسي لا مثيل له.
وتحدث لافروف لقناة "آر تي" في موسكو عن آخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا. كامل المقابلة - اقرأ هنا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала