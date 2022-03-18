https://arabic.sputniknews.com/20220318/زيلينسكي-وجائزة-نوبل-للسلام-1060058618.html
زيلينسكي وجائزة نوبل للسلام
زيلينسكي وجائزة نوبل للسلام
أفاد بيان لجنة جائزة نوبل، أن سياسيين أوروبيين سابقين وحاليين عرضوا ترشيح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لجائزة نوبل للسلام. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T12:19+0000
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وأكد سياسيون على ضرورة تمديد الموعد النهائي لترشيح المرشحين للجائزة حتى 31 مارس/ آذار الجاري "في ظل أحداث تاريخية وغير مسبوقة".وأشار أصحاب المبادرة إلى أن "هذا ضروري من أجل ضمان ترشيح الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا لجائزة نوبل للسلام".بهذه الطريقة يريد السياسيون أن يثبتوا لشعب أوكرانيا أن العالم يقف إلى جانبهم، حسبما جاء في البيان.تم توقيع على ورقة الطلب من قبل 36 سياسيًا - معظمهم من هولندا، بمن فيهم وزير الدفاع السابق أنك بيليفيلد ووزير الخارجية السابق بن بوت. كما أيد ترشيح زيلينسكي كل من أعضاء البرلمان الأوروبي - رئيس الوزراء السابق لإستونيا أندروس أنسيب، فلاد ماريوس بوتوس من رومانيا، كارين كارلسبرو من السويد، كاترين لانجينزيبين من ألمانيا وآخرين.يُذكر أن في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للسلام لرئيس تحرير "نوفايا غازيتا" (الصحيفة الجديدة) ديمتري موراتوف، والصحفية الفلبينية ماريا ريس. عينت اللجنة كلا من ممثلي الصحفيين الذين يدافعون عن حرية الإعلام في العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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زيلينسكي وجائزة نوبل للسلام
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أفاد بيان لجنة جائزة نوبل، أن سياسيين أوروبيين سابقين وحاليين عرضوا ترشيح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لجائزة نوبل للسلام.
وأكد سياسيون على ضرورة تمديد الموعد النهائي لترشيح المرشحين للجائزة حتى 31 مارس/ آذار الجاري "في ظل أحداث تاريخية وغير مسبوقة".
بهذه الطريقة يريد السياسيون أن يثبتوا لشعب أوكرانيا أن العالم يقف إلى جانبهم، حسبما جاء في البيان.
تم توقيع على ورقة الطلب من قبل 36 سياسيًا - معظمهم من هولندا، بمن فيهم وزير الدفاع السابق أنك بيليفيلد ووزير الخارجية السابق بن بوت. كما أيد ترشيح زيلينسكي كل من أعضاء البرلمان الأوروبي - رئيس الوزراء السابق لإستونيا أندروس أنسيب، فلاد ماريوس بوتوس من رومانيا، كارين كارلسبرو من السويد، كاترين لانجينزيبين من ألمانيا وآخرين.
يُذكر أن في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للسلام لرئيس تحرير "نوفايا غازيتا" (الصحيفة الجديدة) ديمتري موراتوف، والصحفية الفلبينية ماريا ريس
. عينت اللجنة كلا من ممثلي الصحفيين الذين يدافعون عن حرية الإعلام في العالم.