https://arabic.sputniknews.com/20220318/سياسي-جنوبي-لـسبوتنيك-المرجعيات-الثلاث-للحل-في-اليمن-منتهية-الصلاحية-1060051503.html

سياسي جنوبي لـ"سبوتنيك": المرجعيات الثلاث للحل في اليمن منتهية الصلاحية

سياسي جنوبي لـ"سبوتنيك": المرجعيات الثلاث للحل في اليمن منتهية الصلاحية

قال رئيس تكتل الجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، محمد علي شايف، إن جميع المرجعيات التي يتحدثون عنها لاحلال السلام في اليمن جميعها أصبحت منتهية الصلاحية،... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T09:38+0000

2022-03-18T09:38+0000

2022-03-18T09:38+0000

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، في تقديري أن أي حل للحرب في اليمن، إذا لم يتم بالتوازي مع إعطاء شعب الجنوب حقه وإرادته وكرامته على أرضه وفي حدود دولته المستقلة ذات السيادة، فلن يكون هناك حل، ودعوات العودة للمرجعيات السابقة يرفضها الجنوبيون بما فيها المبادرة الخليجية.وتابع شايف، إذا دخلنا في تحليل ما حدث منذ المبادرة الخليجية، لوجدنا أنها السبب الرئيسي وراء كل ما حدث باليمن، لأنها لم تشر إلى قضية شعب الجنوب لا من قريب ولا من بعيد وأخرجت الجنوب من خارطة الصراع اليمني، لذا فإن المرجعيات الثلاث التي يتحدثون عنها "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وحتى القرار الأممي 2216" جميعها أصبحت منتهية الصلاحية اليوم.وأشار إلى أن الأمم المتحدة والشرعية دخلت في مفاوضات كثيرة مع الحوثيين، ما يعني أنه قد تم الاعتراف بهم كقوة سياسية حاضرة في الصراع، لذا فإن كل تلك المرجعيات ما هى إلا شماعة فقط لاستمرار الأزمة ومزيد من المعاناة للشعب في الشمال والجنوب.قالت حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، إن السعودية طرفا وليست وسيطا، مشددا على ضرورة أن يكون الوسيط مؤتمنا ومتوازنا بين جميع أطراف الحوار.وأوضح رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، في تصريحات مع قناة الميادين، أن "أي حوار مقبل يجب أن يجري على جغرافيا محايدة بين صنعاء والرياض"، مؤكدا أن "الدعوات والمبادرات السعودية هي محاولات لذرّ الرماد في العيون"، على حد وصفه.وقال مسؤولان خليجيان، الثلاثاء الماضي، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة أنصار الله وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر.ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤولين الخليجيين قولها، إن "مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطرافا يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/جنوب-اليمن-هل-تصبح-القضية-الأكثر-تعقيدا-من-الحرب-الراهنة-1059901734.html

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